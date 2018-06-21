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Новое общественное пространство благоустроено в Бронницах от ул. Советская до озера Бельское
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Новое общественное пространство благоустроено в Бронницах от ул. Советская до озера Бельское 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Советская до озера Бельское, сообщили в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.
«В рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды в Подмосковье в Бронницах завершены начатые в 2017 г. работы по благоустройству отрезка ул. Советская до учебно-тренировочного центра Государственного училища олимпийского резерва (УТЦ ГУОР) на озере Бельское. Современная и комфортная общественная территория создана на месте заброшенного пустыря, она значительно преобразовала городское пространство», — приводятся в сообщении слова начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислава Гордиенко.
По его словам, работы проводились в два этапа: сначала была реорганизована пешеходная зона от ул. Советская до Москвы-реки, вторым этапом проводилась реконструкция проезда, ведущего к спорткомплексу на озере. Общая протяженность благоустройства — порядка 1,5 км.
Уточняется, что пешеходная зона обустроена вымощенными тротуарами и площадками для отдыха, современными детскими игровыми снарядами, осветительным оборудованием, малыми архитектурные формами, увеличилась доля озеленения. На участке, примыкающем к речному склону, произведена реконструкция проезжей части. Также в рамках второго этапа в этом году обустроены автостоянки и эко-парковки по соседству с дорожной развилкой перед озером Бельское, а также маленький сквер на подъезде к комплексу УТЦ ГУОР.
«Проект благоустройства одного из самых живописных мест в Бронницах продуман до мелочей: его авторы не просто придумали интересную концепцию, но позаботились об экологии, сохранив большинство существующих зеленых насаждений, предусмотрели создание непрерывных пешеходных путей. В целом архитекторы использовали потенциал проектируемого участка по максимуму. Жители Бронниц могут увидеть воплощенный результат их труда и по достоинству оценить качество найденных проектных решений», — отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.
Авторами проекта выступили архитектор Алексей Воробьев (архитектурная концепция) и ООО «Мосрегионпроект».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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