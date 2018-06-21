Испытано на себе. Корреспондент «АиФ-Черноземье» попробовал аэро-йогу

Новое направление — аэро-йога — стремительно набирает популярность. Её создатели уверяют, что она помогает снять стресс, успокоить нервы, постройнеть и помолодеть. Корреспондент «АиФ-Черноземье» решила проверить это на себе — вот, что из этого вышло.

«Давай я тебя подвешу?»

В студии меня встречает инструктор Наталья Тюрина. Прежде, чем приступить к занятиям, устраивает небольшой экскурс в историю.

«Йога в гамаках или аэро-йога — сравнительно молодое направление. В Липецке она существует с апреля 2016 года. Фактически мы были пионерами, — рассказывает Наталья, — а сейчас уже во всех фитнес-центрах есть гамаки».

Для меня занятия йогой не были в новинку — когда-то я практиковала классическую йогу, поэтому в студию шла без страха и с интересом. Но так было, пока Наталья не сказала: «А давай я тебя вверх ногами подвешу?». Вот тут я не на шутку испугалась. В голове мелькнула мысль: как мне, не занимавшейся спортом после рождения дочки вот уже более двух лет, выдержать такую нагрузку. Но оказалось, что аэро-йога не так страшна, как кажется на первый взгляд.

«Гамак — такой инструмент, который, наоборот, помогает бережно проработать все группы мышц, более правильно выстроить асану (позу — Ред.), а тем, кто практикует давно — усилить нагрузку и вытяжение», — объясняет Наталья.

Ещё с его помощью можно легко выполнять любые перевёрнутые позы, которые обычно сложно даются новичкам. А тут висишь себе спокойно вниз головой и наслаждаешься, пока твой мозг «насыщается» обогащённой кислородом кровью. Никакого напряжения и лишней нагрузки.

Меньше философии, больше спорта

«В гамаке даже люди с лишним весом могут выполнять асаны, которые в обычной йоге им делать сложно, всё потому что вес тела переносится на гамак», — продолжает Наталья, пока я пытаюсь сделать нехитрые асаны.

А тем временем она добавляет мне мотивации — на занятиях аэро-йогой люди становятся более стройными и подтянутыми. Это происходит благодаря правильному комплексу упражнений. Правда, немаловажную роль играет и настрой — когда ты совершенствуешься физически, приходит понимание того, что не надо питаться вредной пищей. Ещё аэро-йога помогает бороться со страхами — к концу занятий я всё же решилась повиснуть вниз головой и не пожалела.

«У нас даже дети занимаются, — улыбается Наталья. — Сначала они бояться перевернуться, сделать кувырок, но потом понимают, что это совсем не страшно. Зато, когда ты это сделаешь, тебе и в жизни будет проще преодолевать трудности».

Вообще детям до 12 лет заниматься классической йогой не рекомендуют, так как в ней много дыхательных практик. Но на аэро-йогу ходят и дети — качаются, укрепляют спину, летают. Ребятишки приходят вместе с мамами — им нравится заниматься, потому что здесь меньше философии, больше спорта.

«Висеть вниз головой и летать — это здорово, — утверждает 12-летняя Альбина. — А ещё мне нравится качаться в гамаке!»

«Покончила с детскими болезнями»

Сама Наталья пришла в аэро-йогу из классической, которую практиковала долгое время.

«Сначала мы занимались своей компанией, ездили в лагерь с детьми и родителями. А когда вернулись в город, меня попросили продолжить занятия. Я подумала: раз люди просят — надо. Как говорил Далай-лама, если хочешь чему-то научиться, начни учить других, — рассказывает инструктор. — В какой-то степени мне это помогло углубить свою практику».

При этом Наталья признаётся, что первое знакомство с гамаком оказалось не очень удачным — у неё закружилась голова.

«У меня всю жизнь был слабый вестибулярный аппарат, укачивало в машине, в детстве мучилась вегето-сосудистой дистонией. После того занятия мне три дня было плохо. Но я решила, пора заканчивать с детскими болезнями, — продолжает Наталья — Для меня это стало хорошей мотивацией: я начала осваивать гамаки, отучилась на инструктора. Сейчас могу ехать в машине и читать книжку, в самолете на взлёте спать».

Бояться нечего

Многие, кто впервые начинают заниматься аэро-йогой, боятся, что гамак оборвётся. На самом деле он сделан из очень прочной ткани, которая способна выдерживать вес до 200 кг, и у него надёжные крепления. Выпасть из гамака — еще надо постараться. Во-первых, его полотна довольно широкие, а во-вторых, вы всё делаете плавно, под чётким взором инструктора.

Конечно, при всех достоинствах аэро-йоги, у неё есть и противопоказания. Например, повышенное артериальное давление и травмы. Но всё индивидуально — лучше всего обсудить это с тренером или врачом.

«У меня были проблемы с плечевым поясом, но когда я стала заниматься в гамаках, наступило облегчение, и я почувствовала себя здоровой, — делится Анна, 63 года. — Я стала ощущать работу мышц, подтянулась, постройнела, стала лучше спать».

Что же касается моего первого опыта, то он оказался удачным. Впечатления от визита к «летающим» йогам у меня остались замечательные. Не знаю, буду ли я продолжать, но могу сказать точно: аэро-йогу я бы предпочла обычной. Потому что тут нет резких движений, зато есть невероятное ощущение невесомости, а ещё это интересно и весело: можно полетать, повисеть вниз головой и даже выполнить несложные трюки.