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Как помочь пиону пережить позднюю посадку и обрезанные листья?
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Как помочь пиону пережить позднюю посадку и обрезанные листья? 

7dach.ru 1 час назад
Здравствуйте!
12 июня мне подарили пион, и даритель додумался ещё и листья бедолаге обрезать, оставить лишь пеньки 7 см примерно! Как помочь растению все это пережить — несвоевременную посадку и потерю листьев?
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