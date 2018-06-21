Как помочь пиону пережить позднюю посадку и обрезанные листья?

Здравствуйте!

12 июня мне подарили пион, и даритель додумался ещё и листья бедолаге обрезать, оставить лишь пеньки 7 см примерно! Как помочь растению все это пережить — несвоевременную посадку и потерю листьев?