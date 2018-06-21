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Закрутились листья баклажанов. Что произошло?
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Закрутились листья баклажанов. Что произошло? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Что с моими баклажанами?! Пришла с работы сегодня, пошла проведать растюшки и чуть сердце не остановилось… Утром все было в порядке, а сейчас вот такая картина. Что это? Что мне делать?
Листья все закрутились
Листья все закрутились
Один куст такой, самый больной
Один куст такой, самый больной
На соседнем кусте листья пятнами пошли
На соседнем кусте листья пятнами пошли
Еще один, соседний, голубые пятнышки — это я на днях «Хомом» обрабатывала
Еще один, соседний. голубые пятнышки — это я на днях Хомом обрабатывала
Этот куст чуть подальше, тоже какие-то пятна на листьях появились
Этот куст чуть подальше, тоже какие-то пятна на листьях появились
Лист почти сухой, это с самого больного куста
Лист почти сухой, это с самого больного куста
Кошмар какой-то…
Кошмар какой-то…
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