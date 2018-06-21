Крутые мамы — среди нас!

Мы просыпаемся утром, берем в руки свой смартфон или включаем ноутбук, сонно просматриваем социальные сети за чашкой кофе — и никогда не знаем, каким настроением в этот раз одарит нас его величество Интернет. Лично я очень трепетно подхожу к своим подпискам, стараясь сделать ленту максимально полезной и мотивирующей. Но хотя искусственный интеллект и продолжает набирать баллы в мире, нейросети еще не подобрались вплотную к формированию индивидуального контента. И знаете, иногда мне кажется, что это к лучшему. Внезапные открытия в виде редкого поста старой подруги или статьи от бывшего коллеги на нестандартную тему — что называется, «делают день». Я специально вспомнила это подзатасканное в соцсетях выражение, которое наверняка многих раздражает, — об этом ощущении я недавно писала в очень язвительной (надеюсь, вы меня уже простили) статье про «Богинь Интернета».

Но сегодня «окрас» моего посыла получается совсем иной. Дело в том, что я регулярно натыкаюсь в социальных сетях на совершенно удивительных девушек, которые упорно вызывают мое восхищение. Они разные и вдохновляют по-своему, но в последние несколько дней я не могу перестать наблюдать за мамами, которых иначе как крутыми — не назвать. Две из них показались мне особенно интересными, и их историями я хочу поделиться с вами.

Даша Кувшинникова — журналист. Сейчас у нее уже трое малышей. Опыт вынашивания и родов получился уникальным — первого ребенка Даша рожала в Москве, а второго и третьего — в Майами. На своей странице в Инстаграм www.instagram.com/kuvshinnikova/ девушка подробно рассказывает о разнице подхода врачей — начиная от сбора анализов на раннем сроке и заканчивая, собственно, особенностями организации родов в разных странах. Не всё было гладко — пришлось пережить и болезни, и страхи, и конфликты. Но, несмотря на все трудности, Даша полна решимости родить еще одного малыша и собирается снова сделать это в солнечном Майами. А пока что крутая мама ведет свой блог в Инстаграм — выкладывает очень позитивные фотографии малышей, дает советы по воспитанию и рассказывает о путешествиях. Сказывается профессия девушки — все посты написаны легким интересным языком. Что-то полезное в профиле Даши найти сможет каждая девушка — например, кроме интересной информации, здесь множество отличных идей для фотосессий.

Вторая девушка, которая точно сможет стать вдохновляющим примером для многих, — Юля Смольная. О своей забавной фамилии она в том числе много шутит в своем блоге в Инстаграм. www.instagram.com/juliasmolnaya/ У Юли два замечательных сына, о них она тоже много рассказывает, часто публикуя интересные истории и видео. Но главное — эта девушка, кажется, знает всё об одной из самых животрепещущих тем. Как прийти в форму после родов? Как быстро сбросить вес? Как легко перейти на здоровое питание? Как выстроить собственную программу тренировок? У Юли есть ответы на все вопросы, и она щедро делится ими в Инстаграм. Кроме этого, у девушки свой блог на YouTube, где можно поучаствовать в очень крутых программах ее авторства — «жиротоп» и «бешеная сушка». Раньше Юля занималась балетом, теперь ее профессия и жизнь — это тренажерный зал. Девушка пишет очень мотивирующие жизнерадостные посты и каждую неделю размещает в блоге «пятиминутки» — короткие тренировки, посвященные проблемным зонам. Впрочем, одни только фотографии мамы двоих детей, которая находится в такой великолепной физической форме, — это уже само по себе сильнейшая мотивации встать на путь здорового питания и спорта!

Конечно, трудно не назвать таких девушек «крутыми мамами». И я искренне ими восхищаюсь, как и тысячи других подписчиков. Но, если честно, мне так не хочется навязывать вам идею, что каждая женщина с ребенком обязательно должна быть популярна, всегда активна и полезна, что ли, для своего окружения. Дело ведь не в этом. Просто такие истории очень мотивируют и подталкивают к пусть маленьким, но свершениям, доказывая, что все трудности нам по плечу. Ведь настоящая мама совершает подвиг каждый день — пусть об этом и знает только ее малыш.