Суд Южной Кореи признал убийство собак на мясо незаконным

В Южной Корее борцы за права животных добились суда над владельцем одной из собачьих ферм. Его привлекли к ответственности за «убийство животных без надлежащих причин», сообщил портал Daily Mail. Активисты предполагают, что это может стать первым шагом к полному запрету ловли собак на мясо.

Решение в пользу защитников животных вынес суд южнокорейского города Бучхон. Он постановил, что потребление мяса не является законным основанием для убийства собак. Хозяина фермы оштрафовали на три миллиона вон, или 2,7 тысячи долларов США. Мужчину обвинили в истреблении животных без уважительных причин и нарушении правил содержания подобного предприятия.

Мясо собак давно стало неотъемлемой частью кухни Южной Кореи. Ежегодно в стране съедают около миллиона этих животных. Проведенный в прошлом году опрос показал, что не употребляют в пищу собачье мясо 70% населения, однако лишь 40% считают запрет подобной практики оправданным.

По мнению борцов за права животных, вынесенное судебное решение очень важно. Впервые в Южной Корее признали убийство собак незаконным. Прецедент, считают они, станет началом пути для полного запрета на употребление этого мяса.

Под Тулой зоозащитники обнаружили приют для животных, которому больше подходит название фабрики смерти. По их словам, его владельцы занимаются «черным отловом». Проще говоря, тратят деньги не на содержание животных, а на собственные нужды.