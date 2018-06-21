Ещё
Суд Южной Кореи признал убийство собак на мясо незаконным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд Южной Кореи признал убийство собак на мясо незаконным 

360tv.ru 42 минуты назад
В Южной Корее борцы за права животных добились суда над владельцем одной из собачьих ферм. Его привлекли к ответственности за «убийство животных без надлежащих причин», сообщил портал Daily Mail. Активисты предполагают, что это может стать первым шагом к полному запрету ловли собак на мясо.
Решение в пользу защитников животных вынес суд южнокорейского города Бучхон. Он постановил, что потребление мяса не является законным основанием для убийства собак. Хозяина фермы оштрафовали на три миллиона вон, или 2,7 тысячи долларов США. Мужчину обвинили в истреблении животных без уважительных причин и нарушении правил содержания подобного предприятия.
Мясо собак давно стало неотъемлемой частью кухни Южной Кореи. Ежегодно в стране съедают около миллиона этих животных. Проведенный в прошлом году опрос показал, что не употребляют в пищу собачье мясо 70% населения, однако лишь 40% считают запрет подобной практики оправданным.
По мнению борцов за права животных, вынесенное судебное решение очень важно. Впервые в Южной Корее признали убийство собак незаконным. Прецедент, считают они, станет началом пути для полного запрета на употребление этого мяса.
Под Тулой зоозащитники обнаружили приют для животных, которому больше подходит название фабрики смерти. По их словам, его владельцы занимаются «черным отловом». Проще говоря, тратят деньги не на содержание животных, а на собственные нужды.
360tv.ru: последние новости
Феномен близнецов: ошибка природы или клоны атакуют? «Вы по‐русски nicht?» Россиянку заставили повторять слова на португальском, но что‐то пошло не так Автомат Калашникова "пустили" на мясные консервы
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума7
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать62
«Вечно: папа помоги»12
Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть1
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
06:16
Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров
Еда
00:21
Барановскую обвинили в увлечении инъекциями
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение