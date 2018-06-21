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В Южной Корее запретили убивать собак для еды
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В Южной Корее запретили убивать собак для еды 

Мир24 1 час назад
Суд южнокорейского города Бучхон привлек одну из собачьих ферм к ответственности за «убийство животных без надлежащих причин», сообщил портал Daily Mail.
Теперь хозяину фермы придется заплатить штраф в размере трех миллиона вон, или 2,7 тысячи долларов США. Активисты надеются, что это станет первым шагом к полному запрету ловли собак на мясо.
Напомним, мясо собак давно стало неотъемлемой частью кухни Южной Кореи. Каждый год в стране съедают около миллиона этих животных.
Согласно проведенному в прошлом году опросу, не употребляют в пищу собачье мясо 70% населения, но только 40% считают запрет подобной практики оправданным. В настоящее время в Южной Корее насчитывается более 17 тысяч ферм.
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