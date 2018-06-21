Кто такой средовар? 

Что за профессия средовар и чем занимается этот специалист?
Корреспондент «АиФ» узнал, что в штате одного из предприятий Иркутска, которое производит лекарства, есть ставка средовара. Специалист этой редкой профессии занимается приготовлением питательных сред.
Как рассказала директор предприятия, питательные среды — это субстраты, используемые при выращивании в искусственных условиях различных микроорганизмов. С их помощью мы можем выявить, например, источник заражения. Кроме этого их используют для приготовления вакцин. Питательная среда стерильна и в своём составе имеет углерод, водород, кислород, азот, фосфор, серу, магний, железо, биостимуляторы роста и другие микроэлементы.
Средовар должен владеть базовыми знаниями микробиологии, хотя все работы по приготовлению питательных сред проводятся под контролем микробиолога или инженера-технолога.