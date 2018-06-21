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Кто такой средовар?
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Кто такой средовар? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Что за профессия средовар и чем занимается этот специалист?
Корреспондент «АиФ» уз­нал, что в штате одного из предприятий Иркутска, ко­торое производит лекарства, есть ставка средовара. Специ­алист этой редкой профессии занимается приготовлением питательных сред.
Как рассказала директор предприятия, питательные среды — это субстраты, ис­пользуемые при выращива­нии в искусственных условиях различных микроорганизмов. С их помощью мы можем выя­вить, например, источник за­ражения. Кроме этого их ис­пользуют для приготовления вакцин. Питательная среда стерильна и в своём составе имеет углерод, водород, ки­слород, азот, фосфор, серу, магний, железо, биостимуля­торы роста и другие микроэ­лементы.
Средовар должен владеть базовыми знаниями микро­биологии, хотя все работы по приготовлению питательных сред проводятся под контр­олем микробиолога или ин­женера-технолога.
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