Кто такой средовар?

Что за профессия средовар и чем занимается этот специалист?

Корреспондент « АиФ » уз­нал, что в штате одного из предприятий Иркутска, ко­торое производит лекарства, есть ставка средовара. Специ­алист этой редкой профессии занимается приготовлением питательных сред.

Как рассказала директор предприятия, питательные среды — это субстраты, ис­пользуемые при выращива­нии в искусственных условиях различных микроорганизмов. С их помощью мы можем выя­вить, например, источник за­ражения. Кроме этого их ис­пользуют для приготовления вакцин. Питательная среда стерильна и в своём составе имеет углерод, водород, ки­слород, азот, фосфор, серу, магний, железо, биостимуля­торы роста и другие микроэ­лементы.

Средовар должен владеть базовыми знаниями микро­биологии, хотя все работы по приготовлению питательных сред проводятся под контр­олем микробиолога или ин­женера-технолога.