Что должен уметь специалист к 30 годам

30 лет социально считается рубежом перехода «в настоящую взрослую жизнь». А для специалиста, если он развивается в своей профессиональной нише, 30 лет является периодом профессиональной рефлексии. И именно поэтому к этому возрастному периоду специалист уже должен обладать рядом важных умений. Подробнее об этом рассказывает HR-директор сети World Gym в России Ксения Поплавская.

Уметь быть адекватным

Специалисту нужно научиться соответствовать задачам, собственным возможностям, ценностям, запросам рынка, транслировать такое поведение, которое не вызывало бы вопросов и недоумения окружающих. Как ни парадоксально, но найти адекватного сотрудника бывает порой достаточно сложно. Акцентуированные с зашкаливающими показателями люди сложны в общении и трудны с точки зрения управления. Поэтому адекватные специалисты весьма ценятся в любой отрасли.

Уметь ставить цели по SMART

Навыки постановки и достижения профессиональных целей должны быть отработаны до автоматизма. Ну, или во всяком случае, следует двигаться в направлении развития у себя такого умения. Всем «приевшуюся», в хорошем смысле, технологию SMART стоит филигранно оттачивать в своей профессиональной деятельности, ведь умение грамотно спроектировать движение к цели помогает реализовывать за раз достаточно много разных профессиональных задумок.

Уметь учиться

Современное профессиональное сообщество в любой сфере требует постоянного развития через обучение. Реалии таковы, что без апгрейда знаний и навыков для рынка труда специалист теряет ценность. А за счет постоянного обучения можно оставаться в тренде по своей специализации и быть конкурентоспособным.

Уметь видеть собственные точки роста

Специалист к 30 годам должен обладать достаточными навыками рефлексии, чтобы видеть и уметь прорабатывать свои «тонкие» места. Умение анализировать собственные точки роста выводит специалиста на более высокий качественный уровень и дает существенную возможность прорыва в сравнении с теми, кто «весело бегает по одним и тем же граблям».

Уметь рассказывать о себе как о профессионале

К 30 человек уже достаточно профессиональный и является носителем хорошего опыта, о котором имеет смысл рассказывать. «Продавать» себя как специалиста — важная и нужная компетенция. Ведь как печально, когда действительно высококлассный специалист не может презентовать себя и свои достижения.

Уметь управлять своими эмоциями

Это, отчасти, также про адекватность, тем не менее хочется акцентировать внимание на этой компетенции отдельно. Наличие у специалиста развитого эмоционального интеллекта позволяет ему ловить волну собратьев по работе и, как следствие, адекватно этому реагировать, и такой сотрудник не будет чем-то из разряда «пороховой бочки» с точки зрения эмоций. Все его реагирование на ту или иную ситуацию будет согласно этой ситуации. Еще +1 к адекватности.

Уметь останавливаться

Темп жизни вынуждает все время находится в движении. Мы или всегда куда-то опаздываем, или куда-то мчим, потому что боимся не успеть. Находясь в диком движении, нужно уметь останавливаться и какое-то время находиться в состоянии невесомости, и мысленно, и физически. Умение останавливаться — это своеобразная профилактика стрессов и выгораний.

Уметь выходить из сложных жизненных ситуаций

И это не про то, как выкарабкиваться с самого дна. У всех своя жизнь со своими сложными ситуациями. Уметь самостоятельно — это ключевое, — искать решения жизненных и профессиональных задач — ценное умение, отличающее зрелую личность.

Уметь распоряжаться собственным рабочим временем

К 30-тилетнему возрасту специалиста уже не стоит учить распоряжаться своим рабочим днем: он либо уже научился это делать, либо так и не научился.

Уметь отвечать за собственные ошибки

Так или иначе, но каждый из нас делает ошибки. Критичные или менее критичные, но все же. Уметь смело, без лишних разбирательств, взять ответственность за собственные, пусть даже и ошибочные, решения на себя говорит о внутренней уверенности и высоком классе специалиста. Бездарные специалисты всегда будут увиливать и не признавать ошибки. К тому же, это показатель и с точки зрения вообще человеческих качеств.

Уметь говорить «нет»

Это умение позволяет не брать на себя «липкие» задачи других и не делать их работу, а сконцентрироваться исключительно на собственных актуальных целях. Тактично отказываясь от «съедающей» время и силу чужой рутины, специалист освобождает внутреннее пространство для профессионального себя.

Уметь принимать помощь и просить её Вообще это умение достаточно редкое. Все считают, что они либо «сами с усами», либо все им должны. Такие вот крайние искаженные точки. С одного полюса — «расшибу лоб», но помощи не попрошу! Я же сам-сам-сам! И сам ходишь по уже протоптанным путям, а можно же пойти было дальше. А умение принимать помощь, спокойно, без одолжений или снисхождения тоже большой ценный дар.

Уметь находиться и работать в команде

В профессиональном мире сейчас многие задачи решаются коалиционно, объединяя профессионалов не только своей отрасли. Именно поэтому так активно в профессиональных сообществах используются хакатоны, дискуссионные площадки, штабы генерации. Как говорится, «Две головы хорошо». К тому же все хотят работать со «своими», и уметь настраиваться на команду, быть вовлеченным в нее, быть в стае — ценное для профессионального выживания умение.

Уметь благодарить

Истинная благодарность от коллеги к коллеге. Все как будто поставлено на поток и как будто так и надо. И среди этого потока редкие «благодарю» ощущаются как сверхзвук. Умение благодарить придает вам силы и окрыляет, освобождая энергию для профессионального творчества.

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