Ко Дню кинолога. Николай Тишин, полицейский-кинолог МОМВД России «Белёвский» УМВД России по Тульской области

Николай Тишин работает инспектором-кинологом в Межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» неполных два года, но его общий стаж службы в органах внутренних дел — почти четверть века. Кинологом Николай стал лишь в 2016 году, а попробовать себя в работе с животными хотел давно, да и питомцы дома всегда были. Сейчас у Тишина целых две овчарки — девятилетняя Альма и молодой красавец Алтай.

«С Альмой мы вчера были на выезде — она у меня следовая, за ночь набегалась и сейчас отдыхает дома. Совсем недавно мы показали хороший результат на областном конкурсе полицейских кинологов, заняли третье место. А вот Алтай молодой — всего три с половиной года. Его специализация — поиск оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. По характеру они очень разные — Альма спокойная и размеренная, тихо, без лишнего шума делает свою работу, ни на что не отвлекаясь. Как говорится, тип нордический, выдержанный. Алтай — полная ей противоположность. Шальной, быстрый, в хорошем смысле нервный — реагирует буквально на все. Но свои обязанности он исполняет безукоризненно, а это главное. Чаще всего обе собаки живут у меня дома, но у них имеется свой «рабочий кабинет» на территории отдела».

На вопрос об особенностях работы кинолога Тишин говорит: «Главная особенность в том, что став кинологом, ты от собак уже никуда не денешься». И это правда — ведь помимо Альмы и Алтая, у Николая есть еще три питомца. Каждый из них появился в семье полицейского по воле случая:

«Лайку Айку мне три года назад подарили знакомые. Гончая Тайга раньше жила у моего соседа — заядлого охотника. К сожалению, он умер, а его супруга не нашла общего языка с большой сильной собакой — за несколько месяцев Тайга сильно исхудала и попала ко мне в очень изможденном состоянии. Кое-как, благодаря ценным советам коллег-кинологов, я ее выходил, и сейчас в сезон мы ходим с ней на охоту. Среди наших трофеев — лисы, зайцы и даже кабан.

Совсем недавно нашу семью пополнила овчарка из потомства служебного пса Рейна, которого воспитал полицейский Александр Павлов . Когда я проходил обучение на базе ЦКС УМВД России по Тульской области, готовился стать кинологом, он мне очень помог — охотно делился всеми тонкостями «собачьей науки», рассказывал, как правильно обучать собаку с нуля, как ухаживать за ней. Потом мы с ним регулярно созванивались, обменивались новостями, опытом. А недавно Саша предложил взять щенка от своего легендарного Рейна. Мы назвали девочку Райдой — эта кличка созвучна с кличкой отца и должна стать неким символом преемственности поколений служебных собак. В общем, у меня настоящая «великолепная пятерка».

Привязанность к животным разделяет вся семья кинолога — супруга Анна и трое детей — 20-летняя Надежда, 11-летняя Настя и трехлетний Захар.

«Жена уже настолько прониклась «собачьей» темой, что даже не смогла возразить, когда я сообщил ей, что вернусь из Тулы с Райдой. Если я нахожусь в командировке или на выезде, Анна приезжает в отдел, кормит Альму и Алтая, гуляет с ними. Пять собак в семье — это хлопотно, но весело. И дети, благодаря питомцам, находятся в постоянном движении — предпочитают не сидеть за компьютером и телевизором, а играть во дворе с Райдой и Айкой. Могу точно сказать: собаки в доме — это залог хорошего настроения, надежная охрана и очень мощный стимул, заставляющий забыть обо всех неурядицах и проблемах. Они отличные «индикаторы» — чувствуют малейшие перемены в психологическом климате семьи и успешно его исправляют, сглаживая ссоры, недопонимания и прочие малоприятные, но неизбежные вещи. А служебная собака — это не только верный друг и полноправный член семьи, но и настоящий напарник, готовый в трудную минуту подставить мокрый холодный нос».