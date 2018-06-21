«Не надо стесняться своих 150 килограмм»: Располневшая Собчак откровенно о лишнем весе

Ксения Собчак откровенно высказалась о новом веянии, так называемом бодипозитиве, когда транслируется убеждение, что людям нужно воспринимать себя такими, какими они есть, в частности, это касается внешности. Однако ведущая уверена, что чрезмерная толерантность в этом вопросе приведет к ужасающим результатам.

"Я считаю, что если человек не болен, если он не страдает какими-то заболеваниями серьезными, то в основе того, что мы начинаем плохо выглядеть, толстеть, лежит наша лень и нежелание этим заниматься. И, на мой взгляд, это не очень хорошо. Я не хочу это кому-то навязывать, но я хочу пропагандировать жизнь, при которой ты тратишь время на спортзал, на то, чтобы не есть нездоровую еду, на то, чтобы хорошо выглядеть", — высказала свое мнение Ксения Собчак.

Ведущая отрицательно относится к навязыванию бодипозитива. «Вредной я считаю пропаганду того, что не надо стесняться своих 150 килограмм, — это вредит здоровью нации, и если мы сделаем это социально одобряемым, люди вообще перестанут сидеть на диетах, заниматься спортом, тянуться к идеалу. Толерантность будет доведена до такого уровня, что люди начнут умирать в сорок лет от сахарного диабета, ожирения и прочего», — цитирует телеведущую издание Wonder.

Впрочем, Ксения против и диаметрально противоположного явления — «анорексичных моделей и того, что люди себя доводят до непонятно чего». Собчак провозгласила свой лозунг, в котором она «за естественность. „Я за здоровье, поэтому не делаю пластических операций и не боюсь своего возраста, я не боюсь неправильных фотографий. Я никогда не была адептом „вычищенной глянцевой картинки“. Я сама не красавица, часто об этом говорю — я не Анджелина Джоли , но при этом утверждаю, что можно быть успешной, получать внимание мужчин, оставаться собой“, — высказала свое убеждение Ксения.

При этом Собчак признала, что после рождения ребенка поправилась и пока не пришла к идеальному весу. „Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема, я, например, сейчас сама поправилась, но у меня нет идеи „я буду любить себя такой“. Нет, я буду худеть. И я буду думать, как жить дальше“, — заключила Собчак.