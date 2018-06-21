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В фан-зоне FIFA в Нижнем Новгороде пройдут регистрации браков
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В фан-зоне FIFA в Нижнем Новгороде пройдут регистрации браков 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Специальные свадебные зоны будут созданы на фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде, где 7 июля можно будет зарегистрировать брак, сообщает на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области.
Торжественную регистрацию проведут звездные церемониймейстеры и послы города-организатора чемпионата мира. Зарегистрируют всех желающих, но на главную сцену будут приглашены только несколько десятков пар.
По информации организаторов, для участия в акции нужно записать короткое видео о том, почему именно ваша пара достойна оказаться на этом мероприятии, и выложить видеоролик в «Инстаграм» с хештегами: #СвадьбаЧМ и #ЧМ2018. На регистрацию можно прийти в свадебных образах или со свадебными аксессуарами. Чтобы регистрация вступила в законную силу, после церемонии нужно посетить ЗАГС и внести соответствующую запись.
Напомним, что фестиваль болельщиков проходит на площади Минина и Пожарского, ранее была опубликована программа фан-зоны на все дни чемпионата.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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