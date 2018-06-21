Центр Челябинска обновят с использованием каслинского литья

Элементы из каслинского литья используют при реконструкции объектов в центре Челябинска перед саммитами ШОС БРИКС 2020 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Предполагается, что литьё используют при замене фонарных столбов на площади Революции и реконструкции ограждений Троицкого моста. Варианты оформления сейчас прорабатываются администрацией города вместе с архитекторами и искусствоведами. По мнению губернатора Бориса Дубровского, использование каслинского литья «поможет показать связь прошлого и будущего в регионе».

Напомним, ранее власти Челябинска продемонстрировали типовые проекты торгово-остановочных павильонов, которые решили выполнить в едином стиле. Конструкции чёрного цвета из стекла и металла вызвали неоднозначную реакцию горожан.