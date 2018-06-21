Ещё
Центр Челябинска обновят с использованием каслинского литья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центр Челябинска обновят с использованием каслинского литья 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Элементы из каслинского литья используют при реконструкции объектов в центре Челябинска перед саммитами ШОС и БРИКС 2020 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Предполагается, что литьё используют при замене фонарных столбов на площади Революции и реконструкции ограждений Троицкого моста. Варианты оформления сейчас прорабатываются администрацией города вместе с архитекторами и искусствоведами. По мнению губернатора Бориса Дубровского, использование каслинского литья «поможет показать связь прошлого и будущего в регионе».
Напомним, ранее власти Челябинска продемонстрировали типовые проекты торгово-остановочных павильонов, которые решили выполнить в едином стиле. Конструкции чёрного цвета из стекла и металла вызвали неоднозначную реакцию горожан.
АиФ: последние новости
Челябинску предложили завести фирменный стиль Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме Экспресс-баня своими руками. Как сделать парилку из подручных материалов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Застал с другим»: Шнуров устал от загулов жены11
Меган Маркл ждет близнецов19
Женские недостатки, от которых мужчины без ума7
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать65
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
06:16
Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение