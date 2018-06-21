Как создать особый титульный лист для документов Word

Откройте соответствующий документ и перейдите к вкладке «Вставка». В верхней части выберите категорию «Титульная страница» и, щелкнув на маленькой стрелке, выберите требуемый вариант. Теперь можно вставить собственные заголовки, текст и другие данные.

Выделяя мышью отдельные элементы, вы можете перемещать их, удалять или изменять их цвет. На вкладке «Вставка» можно также добавлять изображения или текстовые поля.

Если вы предполагаете использовать самостоятельно оформленный титульный лист в дальнейшем, выделите страницу полностью, вновь щелкните в верхнем левом углу на пункте «Титульная страница» и выберите опцию «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию титульных страниц».

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