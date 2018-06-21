Поликлиника тверской больницы №7 учится работать в «бережливом» режиме

Сокращение очередей, маршрутизация, разграничение потоков больных и здоровых пациентов, экономия времени при записи на прием и посещении специалистов, создание спокойной позитивной атмосферы — такие задачи ставит приоритетный проект создания Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь ("Бережливая поликлиника"). Проект реализуется своими силами, в нем принимают участие сами сотрудники учреждения, а его началу предшествует анализ предложений и пожеланий, высказываемых пациентами.

Первый шаг к «бережному режиму работы» сделала поликлиника №3 Тверской клинической больницы №7. На первом этаже здания на улице Маяковского за счёт собственных ресурсов сделали косметический ремонт: мрачноватые темно-синие стены перекрасили в светлые розовые и бежевые тона, благодаря чему, по отзывам посетителей, помещения стали более комфортными. В ближайшее время планируют привести в порядок лестничные клетки и второй этаж, переоборудовать некоторые кабинеты.

Пока на втором этаже оформлен небольшой холл, где в спокойной атмосфере на удобных диванах среди картин и растений пациенты могли бы отдохнуть и провести время, дожидаясь приема врача. В поликлинике заменили все таблички на дверях кабинетов и указатели, подобрали цвета и шрифт, легко воспринимаемые глазом, но при этом не создающие ощущения дискомфорта.

В регистратуре оборудован Call-центр, вызовы на дом будут приниматься отдельно, чтобы работники регистратуры не отвлекались на телефонные звонки и не заставляли посетителей ждать. Для пациентов есть также терминал электронной записи. В пиковые нагрузки осенне-зимнего периода предусматривается дополнительное рабочее место администратора.

Нововведения положительно оценила московский куратор проекта, представитель федерального Центра первичной медико-санитарной помощи Светлана Кочубей.

В настоящее время в поликлинике тестируют компьютерные программы для перехода к оформлению электронных медицинских карт. Подобные карты позволяют записываться на прием в режиме онлайн, без участия регистратуры и, следовательно, исключают стояние в очередях и лишние походы пациентов в медицинское учреждение.