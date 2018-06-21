Ещё
60-летняя Мелани Гриффит отдыхает на Сардинии: фото в купальнике и селфи с друзьями
Далее:
Читайте также:
Ещё

60-летняя Мелани Гриффит отдыхает на Сардинии: фото в купальнике и селфи с друзьями 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Мелани Гриффит
У Мелани Гриффит летние каникулы: сейчас звезда вместе с друзьями отдыхает на Сардинии. Папарацци уже заприметили яхту, на которой актриса принимает солнечные ванны, и следуют за ней по пятам. Судя по их фото, бывшая жена Антонио Бандераса отлично проводит время.
Поверить же в то, что уже в августе Мелани исполнится 61 год, просто невозможно — в черном слитном купальнике, выгодно подчеркивающем стройную подтянутую фигуру, актриса выглядела гораздо моложе своих лет.
Мелани Гриффит
Великолепная форма — результат усердных тренировок и правильного образа жизни, к которому звезда пришла в последние годы. Возможно, именно ЗОЖ и объединил голливудскую знаменитость с фанатом спорта и основателем клуба Slim Bitch Club Полиной Киценко, с которой Мелани, судя по всему, проводит эти дни.
Рядом со мной стоит невероятная мотивация: спорт каждый день, самая красивая осанка, что я видела, разумное питание и никакого более секрета,
— восхищается Полина актрисой.
Присоединяемся!
Полина Киценко и Мелани Гриффит
Мелани Гриффит и Мария Адоньева
Карельские вести: последние новости
Армяне соблазнили китайскую болельщицу, притворившись аргентинцами 8 растений, которые можно оставить без полива на месяц «Люблю активность!»: 9 честных мнений мужчин о позе наездницы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Застал с другим»: Шнуров устал от загулов жены11
Меган Маркл ждет близнецов19
Женские недостатки, от которых мужчины без ума7
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать65
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
06:16
Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение