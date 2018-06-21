60-летняя Мелани Гриффит отдыхает на Сардинии: фото в купальнике и селфи с друзьями

У Мелани Гриффит летние каникулы: сейчас звезда вместе с друзьями отдыхает на Сардинии. Папарацци уже заприметили яхту, на которой актриса принимает солнечные ванны, и следуют за ней по пятам. Судя по их фото, бывшая жена Антонио Бандераса отлично проводит время.

Поверить же в то, что уже в августе Мелани исполнится 61 год, просто невозможно — в черном слитном купальнике, выгодно подчеркивающем стройную подтянутую фигуру, актриса выглядела гораздо моложе своих лет.

Мелани Гриффит

Великолепная форма — результат усердных тренировок и правильного образа жизни, к которому звезда пришла в последние годы. Возможно, именно ЗОЖ и объединил голливудскую знаменитость с фанатом спорта и основателем клуба Slim Bitch Club Полиной Киценко , с которой Мелани, судя по всему, проводит эти дни.

Рядом со мной стоит невероятная мотивация: спорт каждый день, самая красивая осанка, что я видела, разумное питание и никакого более секрета,

— восхищается Полина актрисой.

Присоединяемся!

Полина Киценко и Мелани Гриффит

Мелани Гриффит и Мария Адоньева