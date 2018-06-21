Саранская епархия обвинила болельщиков в грехе из-за любви к пиву на ЧМ-2018 

Мордовские священнослужители выступили против веселья и питья алкогольных напитков на ЧМ-2018. По словам церковников, употребляя слабые алкогольные напитки, во время православного Поста люди погрязли в греховности. Об этом сообщили в пресс-службе саранской епархии. Сотрудники РПЦ призывают людей закалять свою волю и не поддаваться искушению. «Веселиться и пить пиво во время Петрова поста, конечно, грех, который нужно исповедовать, — говорит протоиерей Виктор Зимин. — Но из-за этого никто не будет отменять чемпионат. До революции наше государство было православным, все концерты и увеселения старались отодвигать, чтобы эти мероприятия не совпадали с постными днями. Но сейчас никто не будет этим заниматься. Теперь каждый сам должен делать свой выбор — ликовать или воспитывать силу духа», — считает протоиерей Виктор Зимин. По мнению РПЦ, каждый воистину верующий не должен веселиться во время мундиаля, а также потреблять желтый греховный пенный напиток. Потому что питаться во время поста, по словам работников церкви, нужно духовной пищей. Пост должен очистить организм и душу, чтобы, выйдя из него, православные ощутили силу своей веры. Отметим, что Петров пост начался 4 июня и закончится 11 июля.