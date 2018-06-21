Пять интересных фактов о йоге

Популярность йоги растет с каждым днем, погрузиться в изучение популярной индийской философии жизни стремится все большее количество людей: в основном йогой занимаются женщины.

Йога помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и избавиться от различных недугов, справиться со стрессом и даже добиться успехов.

Многие известные личности являются почитателями этой практики: Мадонна, Виктория Бекхэм , Роберт Дауни-младший, Джулия Робертс и другие селебрити достигают гармонии именно с помощью йоги.