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Пять интересных фактов о йоге
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Пять интересных фактов о йоге 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Популярность йоги растет с каждым днем, погрузиться в изучение популярной индийской философии жизни стремится все большее количество людей: в основном йогой занимаются женщины.
Йога помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и избавиться от различных недугов, справиться со стрессом и даже добиться успехов.
Многие известные личности являются почитателями этой практики: Мадонна, Виктория Бекхэм, Роберт Дауни-младший, Джулия Робертс и другие селебрити достигают гармонии именно с помощью йоги.
В Международный день йоги Sputnik Беларусь предлагает познакомиться с некоторыми интересными фактами об этой части индийской культуры.
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Женский форум
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