Российские селебрити на днях собрались в бутике Aizelна презентации новых часов Chanel Code Coco из черной керамики.
В прошлом году легендарный бренд представлял в бутик часы Mademoiselle J12, а в 2018-м примерить новинку и отпраздновать премьеру вместе с Айсель Трудел пришли Мария Федорова, Анастасия Задорина, Вероника Белоцерковская, Эвелина Хромченко, Егор Крид, Ингрид Олеринская, Наталья Рудова, Надежда Сысоева и многие другие. Продюсер Яна Рудковская появилась на вечеринке в радикальном белом мини, показала ноги и амбассадор FIFA Виктория Лопырева, выбравшая для этого выхода в свет черные микрошорты. А модель Анастасия Решетова пришла на презентацию в летнем коротком платье с декольте и в объятиях Тимати.
Музыкальное настроение создавал Марк Щедрин, а в финале вечера для гостей вместе выступили Тимати и Егор Крид на открывшейся по такому случаю крыше бутика Aizel. Больше фото с мероприятия ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба / Саша Мурашкин, Марина Крылова, Гриша Галантный