Тимати впервые за долгое время вывел в свет возлюбленную Анастасию Решетову

Рэпер Тимати и его девушка, модель Анастасия Решетова , позировали фотографам вместе на вечеринке-презентации новой модели часов Chanel.

Светская Москва продолжает собираться на летних вечеринках и мероприятиях, несмотря на разгар чемпионата мира по футболу. 20 июня множество звездных гостей приехало на презентацию новой модели часов Chanel — Code Coco в бутик Aizel.

Особое внимание к себе привлекла красивая пара Тимати и Анастасии Решетовой. Влюбленные довольно редко появляются вместе на публике, поэтому в этот вечер от них невозможно было отвести взгляд. Позже Тимати со своим подопечным Егором Кридом выступили на сцене с несколькими хитами, а Анастасия поддерживала бойфренда, зажигая в зале.

Фото: пресс-служба