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Ностальгический маркет в Scandinavia Club
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Ностальгический маркет в Scandinavia Club 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
23 июня в субботу в «Скандинавском клубе» пройдет ностальгический маркет «Москва — Стокгольм», на котором можно будет приобрести антикварные предметы утвари, декора и посуду из Северной Европы, а также редкие книги на английском и скандинавском языках и винил. Усилят ностальгию 8— и 16-битные игровые консоли, поиграть в которые сможет любой желающий.
Вход на маркет бесплатный, но можно купить билет за 200 рублей и получить чашку кофе, скидку 5% на все товары и возможность выиграть призы на лотерее.
В течение дня на маркете будут продаваться скандинавские булочки и датские хотдоги.
Время проведения с 12.00 до 19.00.
Лучше предварительно зарегистрироваться, но организаторы будут рады всем, кто придет.
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