Ностальгический маркет в Scandinavia Club

23 июня в субботу в «Скандинавском клубе» пройдет ностальгический маркет «Москва — Стокгольм», на котором можно будет приобрести антикварные предметы утвари, декора и посуду из Северной Европы, а также редкие книги на английском и скандинавском языках и винил. Усилят ностальгию 8— и 16-битные игровые консоли, поиграть в которые сможет любой желающий.

Вход на маркет бесплатный, но можно купить билет за 200 рублей и получить чашку кофе, скидку 5% на все товары и возможность выиграть призы на лотерее.

В течение дня на маркете будут продаваться скандинавские булочки и датские хотдоги.

Время проведения с 12.00 до 19.00.

Лучше предварительно зарегистрироваться, но организаторы будут рады всем, кто придет.