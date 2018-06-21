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Специалисты Учебно-методического центра ГО и ЧС на Живописной посетили международный салон «Комплексная безопасность — 2018»
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Специалисты Учебно-методического центра ГО и ЧС на Живописной посетили международный салон «Комплексная безопасность — 2018» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Профессорско-преподавательский состав Учебно-методического центра по ГО и ЧС на Живописной, посетил мероприятия международного салона «Комплексная безопасность-2018».
— Мероприятия проводились в Московской области на территории учебно-тренировочного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России. На представленной выставочной экспозиции преподаватели Центра ознакомились с представленными новыми образцами техники, оборудования, средствами защиты органов дыхания, кожи, медицинскими средствами, современными технологиями, методами по борьбе со стихийными бедствиями, — сообщили в пресс-службе УМЦ по ГО и ЧС.
Кроме того, в рамках международного салона, преподаватели УМЦ приняли участие в XXII Международной научно-практической конференции, проводимой в полевых условиях. Стендовые доклады представили преподаватели Д. Чернов и А. Токарев. (мо)
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