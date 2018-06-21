Специалисты Учебно-методического центра ГО и ЧС на Живописной посетили международный салон «Комплексная безопасность — 2018»

Профессорско-преподавательский состав Учебно-методического центра по ГО и ЧС на Живописной, посетил мероприятия международного салона «Комплексная безопасность-2018».

— Мероприятия проводились в Московской области на территории учебно-тренировочного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России. На представленной выставочной экспозиции преподаватели Центра ознакомились с представленными новыми образцами техники, оборудования, средствами защиты органов дыхания, кожи, медицинскими средствами, современными технологиями, методами по борьбе со стихийными бедствиями, — сообщили в пресс-службе УМЦ по ГО и ЧС.

Кроме того, в рамках международного салона, преподаватели УМЦ приняли участие в XXII Международной научно-практической конференции, проводимой в полевых условиях. Стендовые доклады представили преподаватели Д. Чернов и А. Токарев. (мо)