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Мастер-класс по декору цветочных горшков в парке «Эрмитаж»
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Мастер-класс по декору цветочных горшков в парке «Эрмитаж» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
23 июня в саду «Эрмитаж» пройдет летний мастер-класс по декору. Участники оформят керамический горшок-кашпо в стиле шебби-шик и многофункциональную деревянную коробочку с применением техник состаривания и объемного нанесения. Готовую работу можно будет забрать домой.
Начало в 14:00. Стоимость участия — от 1500 до 2200 рублей в зависимости от количества изделий (расходные материалы включены в цену билета). Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: +7 (903) 110-91-91 (Telegram или Whatsapp).
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