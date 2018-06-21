Мастер-класс по декору цветочных горшков в парке «Эрмитаж»

23 июня в саду «Эрмитаж» пройдет летний мастер-класс по декору. Участники оформят керамический горшок-кашпо в стиле шебби-шик и многофункциональную деревянную коробочку с применением техник состаривания и объемного нанесения. Готовую работу можно будет забрать домой.

Начало в 14:00. Стоимость участия — от 1500 до 2200 рублей в зависимости от количества изделий (расходные материалы включены в цену билета). Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: +7 (903) 110-91-91 (Telegram или Whatsapp).