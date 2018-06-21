Помогая фанату, помогаешь себе

Казалось бы, что такого? Подошел человек в переходе, спросил, как пройти, а настроение — хлоп! — и подскочило. Плечи расправились, губы в улыбке растянулись, чувство причастности к великому обострилось.

В городе энергетика большого футбола так и искрит, фонтанирует, взрывается салютами, и тот высокий парень, потерявшийся в метро, — не просто заблудился, он зарубежный гость. Болельщик. В другое время показала бы дорогу человеку и забыла о нем через мгновение — у всех свои заботы и направления. А сейчас и сопротивляться бесполезно.

Подчиняешься атмосфере неосознанно. И даже такая мелочь, как минутный диалог в подземке, становится поводом для собственного маленького праздника. На фоне всеобщего и большого. Он очень торопился. Шел широким шагом, потом остановился, осмотрелся. Глаза беспокойные. И я — мимо. Ну да, футбол, феерия, но мысли где-то далеко от главной темы лета: работа, дом, грядущий отпуск. «Простите, как пройти станция „Чеховская“, спасибо», — как же старательно он выговаривал русские слова. Умилительно. Такой симпатяга. Точно не испанец, может быть, англичанин? Приятным акцентом словно хлопушку с цветными конфетти перед носом взорвал.

Я показала дорогу, и вот он уже шагает дальше. По своим фанатским делам. Мелочь, а приятно. И все на своих местах. Если большой футбол случился, нельзя, как на сельской дискотеке, стоять у стеночки, подпирая пяткой плинтус. Надо проталкиваться на середину танцпола, ловить ритм. Он сейчас пульсирует в каждой ерунде, преображая действительность. Оле-оле-оле!