Бывший гендиректор Badoo создала социальную сеть для матерей

Мишель Кеннеди усердно готовилась к материнству, однако рождение ребенка все равно стало для нее культурным шоком. «Для женщин, которые строят карьеры, проживают свой день со скоростью 1000км/ч, самый первый день материнства очень пугающий», — рассказывает она. Поэтому ветеран сайтов для знакомств, которая работала генеральным директором Badoo и членом совета директоров Bumble, решила разработать социальную сеть для матерей Peanut, где они могли бы задавать друг другу вопросы, делиться советами и находить друзей в реальном мире.

Фото: BQLive

Это именно то, чего она хотела, когда стала матерью. «Женщинам сегодня говорят, что они могут добиться всего, чего хотят — им лишь нужно усерднее для этого работать. Однако вместе с этим приходит огромный страх провала, и вы не хотите, чтобы кто-то знал, что у вас проблемы [с воспитанием ребенка]». Вот как она создала платформу для аудитории, которую часто игнорируют.

1. Изучите будущих клиентов

Кеннеди уже понимала, как создать социальную сеть, и внезапно она осознала, как сильно мамы в ней нуждались. «Мне пришла в голову идея, однако я делала то же, что делают в такие моменты остальные — шла на работу и откладывала ее на потом. Однако вскоре я начала слышать, что другие рассказывают о материнстве, с какими трудностями сталкиваются. Тогда-то я и решилась на этот шаг», — рассказывает она. Она знала, что было нужно ей как матери, однако хотела услышать, что скажут другие. Она поговорила с друзьями и попросила их познакомить ее со своими друзьями. Она пообщалась с администраторами групп для мам на фейсбуке, чтобы лучше понять растущие сообщества. «На это ушло много времени, терпения и кофе».

2. Примите неизвестное

В 2016 году после ухода из Badoo Кеннеди работала членом совета директоров Bumble, Peanut же был ее сторонним проектом. «Я уже управляла большой компанией и была свидетелем запуска Bubmle, поэтому знала, как строить что-то с нуля. Если бы ничего не получилось, я бы сильно не расстроилась. Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем быть человеком, который месяцами говорит об одной и той же идее и ничего не делает». Она была готова в моральном и финансовом плане. «У меня было немного накоплений, и я знала, что моя жизнь изменится. Я понимала, что впереди меня ждет усердный труд и отсутствие отдыха», — рассказала она.

3. Начните работать над продуктом

Были вещи, в которых Кеннеди не сомневалась с самого начала — например, в названии приложения. «Peanut (англ. — арахис) всегда было у меня на уме, потому что так я называла своего малыша во время беременности», — поделилась она. А как будет выглядеть приложение? С этим было не до конца ясно. Она связалась с бывшим коллегой и они начали работать над макетом сайта, неделями тестировали функции и формы. Вскоре ее идея получила одобрение. «Я была в Нью-Йорке на мероприятии, организованном Bumble, и рассказала [основателю Bumble] Уитни [Вульф Херд] о своих планах. Ей очень понравилась моя идея. Это было здорово, потому что она была первой, с кем я поделилась этим, если не считать семью и друзей». Это вселило в Кеннеди еще большую уверенность.

4. Просите своих знакомых представить вас влиятельным людям

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Кеннеди также просила своих знакомых из корпоративного мира познакомить ее с инвесторами и венчурными компаниями. «Я обращалась за помощью ко всем, даже если мы виделись лишь один раз. Вот что я говорила: „вы можете представить меня этому человеку?“, „вы знаете кого-то, кто этим занимается?“Читайте по теме: Как попросить влиятельного человека представить вас нужному контакту

Я действительно считаю, что если вы открыто и прямо говорите о том, что вам нужно, люди захотят вам помочь». Не помешало также и то, что Кеннеди уже была известным лидером индустрии. «Я понимала, что мне нужно было показать, на что я способна. Мне не казалось, что я просила о чем-то, о чем не должна просить. Если люди мне отказывали, что ж, никаких проблем!»

5. Постройте команду

Согласно условиям контракта с предыдущей работы Кеннеди, она не могла переманивать к себе своих бывших коллег, поэтому ей нужно было собрать абсолютно новую команду. Она уже работала с дизайнером, которому доверяла, осталось только найти технаря. Ее друг познакомил ее со своим знакомым, на встрече они обсудили идеи и решили сотрудничать. «Мы были очень маленькой компанией — все еще таковыми и являемся — и хотели быстро выпустить продукт. Мы начали в сентябре 2016 года и к февралю все было готово».

6. Выпустите продукт

Команда запустила бета-версию Peanut, однако СМИ написали о них раньше, чем того ожидала Кеннеди. В результате приложение массово начали скачивать женщины, когда оно еще не работало на 100%. «Это было благословение и проклятье. Конечно, мы хотели, чтобы приложение использовали, однако когда мы увидели огромный поток новых клиентов, мы запаниковали. Мы хотели сказать: „погодите, приходите через неделю, мы еще не до конца готовы!“» Тем не менее, они не могли ничего с этим сделать, и решили использовать это как возможность исправить продукт. «Мы очень быстро изменили приложение. Было приятно, что так много людей загрузили бета-версию, с другой стороны, мы хотели плакать, потому что не были к этому готовы. Однако необходимо принимать все, как есть».

Прим. ред: Кеннеди получила поддержку от нескольких инвестиционных фондов, включая Sound Ventures Эштона Кутчера . В данный момент приложение работает в США, Канаде и Великобритании.

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