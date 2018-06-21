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Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя
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Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на британском канале ITV2 по имени Элли (Ellie) стала объектом насмешек в социальных сетях после того, как поковырялась в зубах после страстного поцелуя со своим избранником. Об этом сообщает таблоид Mirror.
На видео, опубликованном в сети, видно, что после проявления нежности, которому умилились все участники шоу, Элли стала вынимать что-то изо рта пальцами. Влюбленный в девушку участник добивался ее расположения несколько недель, и фанатов разъярил ее неуважительный жест.
«Бедный Алекс! Ждет две недели поцелуя и в конечном итоге обнимается с девушкой, которой еще нужно вынуть остатки ветчины из зубов», — пожалел парня пользователь Twitter Джордан Уокер (Jordan Walker). «Элли поцеловала Алекса, затем вынула немного ветчины из зубов. Наглость», — прокомментировала поклонница реалити Лили Барретт (Lily Barrett).
Часть фанатов шоу сконцентрировалась на самом проявлении чувств, радостно отреагировав на начало отношений любимцев публики. Они публиковали радостные комментарии и поздравления.
«Остров любви» является одним из популярнейших реалити в Великобритании. Его участники нередко становятся предметом обсуждения в сети. После старта нового сезона в начале июня зрители были разъярены однообразностью конкурсантов: фанаты сообщили, что они слишком «идеальны».
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