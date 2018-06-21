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Волонтеры ЧМ. Кто помогает организовывать самый крутой турнир на планете
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Волонтеры ЧМ. Кто помогает организовывать самый крутой турнир на планете 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Если вы когда-нибудь бывали на Чемпионатах Европы или мира по футболу FIFAТМ, то знаете, насколько эти мероприятия воодушевляют и радуют своей атмосферой.
Но порой хочется не просто болельщицких эмоций, а ощущения причастности к чему-то по-настоящему грандиозному. Поэтому узнав от приятелей о наборе в волонтеры на ЧМ-2018, я подумала: «А почему бы и нет?». Таких, как я, в итоге оказалось более 170 тысяч человек, но отобрали лишь 17 тысяч. Фильтр включал в себя собеседование и несколько тестов, в том числе на знание английского языка. Впрочем, практика показала, что одним иностранным языком обойтись порой бывает трудно, и когда волна болельщиков из Латинской Америки достигает уровня цунами, начинаешь вспоминать о заброшенном на пятом уроке самоучителе испанского.
После утверждения, тренингов, аккредитации и получения экипировки пришло осознание, что все серьезно, и я действительно окажусь по ту сторону турнира.
Если для меня ответ на вопрос: «Зачем все это?» был очевиден, то объяснить окружающим не всегда удавалось. Самый первый вопрос, который задавали абсолютно все: «Сколько за это платят?». Вслед за недоумением, что волонтерство — дело добровольное и не оплачиваемое, шел вопрос: «А что тебе за это будет тогда?». Аргументы вроде эмоций, впечатлений, причастности к высокому не помогали убрать недоумение с лиц. Кажется, рекламе волонтерского движения стоит уделять больше внимания.
Что касается самих обязанностей, то мне повезло оказаться в аэропорту «Шереметьево». Казалось бы, в чем везение, ведь вся «движуха» на стадионах. Но прежде, чем оказаться на стадионе, фанаты, игроки, журналисты и все неравнодушные люди должны добраться до России. Для большинства людей этот путь лежит через Москву и крупнейший ее аэропорт.
В функции волонтеров, в первую очередь, входит встреча лиц, аккредитованных FIFA, и сопровождение их до специально выделенного организацией транспорта. Ничего сложного и ничего особенного, если бы не люди, которых приходится встречать. Разные страны, культуры, профессии — такое разнообразие увидишь далеко не каждый день. Когда еще вам удастся встретиться журналистов из Эквадора, делегатов FIFA из Пуэрто-Рико, Германии и Сеула, арбитров из Сербии и Японии, да и в конце концов программиста из Нью-Йорка, который болеет с вами за один и тот же европейский клуб? Но примерно так и выглядят будни волонтера в аэропорту. Пусть на общение уходит не так много времени, но можно успеть узнать что-то новое и интересное, в конце концов, просто зарядиться хорошим настроением. Или зарядить им других. Например, бывшего главу федерации футбола Исландии, сказав ему слова восхищения его работой и сборной его страны, и пожелать удачи команде в матче против Аргентины (фанаты Месси, простите).
Помимо плановых встреч, случались и внеплановые. Как вышло со сборной России, возвращавшейся после контрольного матча из Австрии. Футболисты, конечно, были расстроены из-за результата, но и немного обескуражены, увидев почетный коридор из волонтеров. На предложение встречи национальной команды откликнулись все, поэтому радостных лиц вокруг было много. Кто-то из игроков не хотел лишнего внимания, и сразу уходил в сторону, кто-то смущенно проходил через коридор, а кто-то охотно принимал пожелания удачи на турнире.
Конечно, на этом функции волонтеров не заканчивается, ведь ЧМ-2018 — это, прежде всего, болельщики. Список вопросов от них в основном сводится к теме печати билетов и получения FAN ID. И хоть отвечать на них приходится много раз и одно и тоже, но все эти люди приехали на футбольный праздник, а по сему изначально выходят из самолета в хорошем настроении и с предвкушением чуда для своей сборной.
Позитив, к слову, царит и внутри коллектива, в основном состоящего из студентов. За три недели моих практически ежедневных смен (в нормальном графике, конечно, были выходные, но во время отпуска хотелось быть максимально полезной, поэтому я выходила и в дополнительные смены) не было замечено ни одного конфликта или перепалки. Всего в «Шереметьево» помогает 5 команд примерно по 50 человек в дни максимальной загрузки. И весь этот коллектив после сурового внешнего мира поражал своей отзывчивостью и готовностью помочь в любом вопросе. Невольно даже возникала мысль: «А смогу ли я соответствовать?». Впрочем, в такой компании это оказалось не трудно.
График делится на 3 смены: с 7-30 до 15-30, с 15-00 до 23-00 и с 22-00 до 8-00. Волонтерство — не рабство, поэтому, конечно же, в случае непредвиденных и предвиденных обстоятельств вам всегда пойдут на встречу. Все время волонтеры обеспечены бесплатным проездом, в том числе на аэроэкспрессе, комплексными обедами (в ночную смену кормят даже дважды), плюс учитываются пожелания и предоставляется на выбор несколько блюд. Также в распоряжении волонтеров есть штаб с креслами-мешками, холодильник с напитками, и настольные игры на случай малой загрузки (такие периоды приходятся на ночные смены, когда количество рейсов невелико). К этому можно добавить доступ по аккредитации в волонтерские центры на стадионах «Спартак» и «Лужники», где практически каждый день проходят различные мероприятия: от турниров по видеоиграм до полезных лекций или спортивных мастер-классов.
В общем и целом, волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» обеспечены и хлебом, и зрелищами. Впечатления, бесценный опыт и чувство причастности к грандиозному событию с лихвой компенсируют все недостатки. По такому отпуску я определенно буду скучать.
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