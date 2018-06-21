Чехова обиделась на своих фанатов и отчитала их

«Женщина, которая знает о сексе все», обвинила современную молодежь в отсутствии норм приличия.

Анфиса Чехова меняется на глазах… В маме шестилетнего сына и заядлой путешественнице трудно узнать женщину, которая когда-то вела передачу о сексе в ночное время.

А на днях звезда и вовсе «включила училку» — решила поговорить о плохом воспитании подрастающего поколения. А именно затронула тему, что излишняя забота уже есть не что иное, как невоспитанность.

«Хорошо воспитанный и интеллигентный человек с детства усвоил: нельзя указывать человеку на его недостатки, на какую-либо неопрятность во внешнем виде. Если у собеседника напротив застряла петрушка в зубах, пятно на рубашке, поехала колготка — сиди, улыбайся и делай вид, что ты ничего не замечаешь, переключай свое внимание на беседу. Это поведение хорошо воспитанного человека! Но я в своей жизни все чаще встречаю людей, которые, как им кажется, из благих побуждений стремятся указать другому, что ему срочно надо что-то поправить. Но это все, господа хорошие, от плохого воспитания», — начала было звезда.

А после стала изобличать невеж среди своих подписчиков.

«Какие бы философские тексты я ни писала, сколько бы стихов ни выдавала в мир, всегда найдется десяток людей, которые напишут в комментариях: «Чтобы» пишется слитно!» И кажется им, что они сейчас спасли меня от тотальной безграмотности и сделали мир лучше, а на деле они лишь продемонстрировали свое плохое воспитание!"

Впрочем, подписчики и тут нашли, в чем укорить телезвезду. Мол, для нравоучений та слишком вольготно оделась.

«Если уж говорить об этикете, то и разрез такой полагается носить разве что на домашнем халате», — ответили они.

Хотя, скажем от себя, на отдыхе мы и не такие платья носим… Сарафан же Чеховой кажется еще весьма целомудренным.

Принять участие в опросе «Указание человеку на „небрежность“ — забота или плохой тон?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Жанна Бадоева : «Моему мужу очень сложно угодить»

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