«Моя супергероиня»: Энрике Иглесиас нежно отозвался об Анне Курниковой

На днях Энрике Иглесиас выступил на концерте KTUphoria в США. Перед мероприятием латиноамериканский сердцеед успел пообщаться с журналистами и неожиданно разоткровенничался. Он рассказал о своем отцовстве и отношениях с экс-теннисисткой Анной Курниковой.

Иглесиас признался, что большую часть забот о маленьких близняшках Нике и Люси берет на себя Курникова. «Настоящий супергерой в нашей семье — Анна. Она такая единственная», — поделился Энрике.

Исполнитель добавил, что считает Анну лучшей девушкой в мире, которая поддерживает его в любой ситуации. Тем не менее Энрике отметил, что в их отношениях, как и у всех пар, бывают проблемы. Но влюбленные стараются «просто пережить эти плохие дни». Напомним, Иглесиас и Курникова вместе уже 17 лет, но по-прежнему не женаты официально.

Фото: All Access, OHGAR / Global Look Press, East News_