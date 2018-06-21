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«Моя супергероиня»: Энрике Иглесиас нежно отозвался об Анне Курниковой
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«Моя супергероиня»: Энрике Иглесиас нежно отозвался об Анне Курниковой 

Passion.ru 56 минут назад
Фото: Passion.ru
Обычно молодые родители Энрике Иглесиас и Анна Курникова не делятся подробностями своей семейной жизни, но на днях певец все-таки сделал исключение.
На днях Энрике Иглесиас выступил на концерте KTUphoria в США. Перед мероприятием латиноамериканский сердцеед успел пообщаться с журналистами и неожиданно разоткровенничался. Он рассказал о своем отцовстве и отношениях с экс-теннисисткой Анной Курниковой.
Иглесиас признался, что большую часть забот о маленьких близняшках Нике и Люси берет на себя Курникова. «Настоящий супергерой в нашей семье — Анна. Она такая единственная», — поделился Энрике.
Исполнитель добавил, что считает Анну лучшей девушкой в мире, которая поддерживает его в любой ситуации. Тем не менее Энрике отметил, что в их отношениях, как и у всех пар, бывают проблемы. Но влюбленные стараются «просто пережить эти плохие дни». Напомним, Иглесиас и Курникова вместе уже 17 лет, но по-прежнему не женаты официально.
Фото: All Access, OHGAR / Global Look Press, East News_
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