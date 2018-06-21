Что ждет нас в июле 2018? Гороскоп от профессионального астролога

В июле все происходящее мы будем пропускать через себя, больше ориентироваться на прошлое, чем на настоящее и будущее. Все подробности в нашем гороскопе, который никогда не обманывает.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В трудах праведных

Овны, вы в июле прекрасно справитесь с какими-то заданиями и проектами, которые инициируете по своей воле, с головой окунетесь в реализацию идей, осуществить которые раньше не могли из-за упрямства и безалаберности окружающих. К тому же вам, скорее всего, предстоит узнать что-то новое о прошлом своей семьи, и эта информация подвигнет вас на действия, которых вы сами от себя не ожидали, и на траты, о которых до этого даже не думали.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля из-за каких-то разногласий с друзьями придется отложить запланированные мероприятия, что не добавит радости, но зато убережет вас от окончательной ссоры с теми, кто уже чем-то раздражает. После 21-го числа досуг обещает стать весьма активным. Укрепится и пошатнувшаяся дружба.

Стремимся и дерзаем: 5, 22 июля

Осторожнее на поворотах: 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля

Телец (21 апреля — 20 мая)

В трудах праведных

Тельцы, вы в июле будете вынуждены участвовать в том, что не принесет ни профессионального удовлетворения, ни адекватных вложенному труду доходов. Зато какие-то совместные с коллегами проекты расширят ваш круг общения и помогут обзавестись если и не друзьями, то хорошими приятелями, интересующимися тем же, что и вы сами. Кроме того, вам в этом месяце предстоит многое сделать для родственников, и вообще вы будете часто и продуктивно с ними общаться.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля досуг будет и комфортным, и полезным: вы с удовольствием окунетесь в какие-то домашние хлопоты, побываете в гостях у тех людей, с которыми вам хорошо и интересно. После 21-го числа вам, возможно, предстоит реализовывать какие-то собственные желания, однако есть вероятность, что это потребует гораздо больших финансовых вложений, чем вы планировали, а потому радость от осуществления мечты несколько потускнеет.

Стремимся и дерзаем: 2, 7, 8, 9, 16, 30 июля

Осторожнее на поворотах: 3, 10, 17, 31 июля

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В трудах праведных

Близнецы, в июле буйным цветом расцветут те ваши таланты, которые имеют отношение к профессиональной сфере, достичь карьерных целей будет достаточно просто, а какие-то новые проекты, основанные на прежних договоренностях, существенно вас обогатят. Вы ловко совместите текущую деятельность с какими-то еще незнакомыми вам направлениями и попробуете свои силы в чем-то таком, на чем будут настаивать индивидуумы, приближенные к вашей персоне.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля вам на досуге предстоит упорно «наводить мосты» с теми родственниками, от которых вам что-то нужно, но которые почему-то не особо стремятся вам помогать. Зато после 21-го числа вас ждет полноценный отдых, будет много приятных сюрпризов, возможна дальняя поездка, не исключено посещение мероприятия, которое приобщит вас к красивой жизни.

Стремимся и дерзаем: 10, 11, 18 июля

Осторожнее на поворотах: 19, 26 июля

Рак (22 июня — 22 июля)

В трудах праведных

Раки, вы в июле получите то, что на самом деле заслужили своим трудом, начнете нечто такое, что давно и тщательно продумали, совместите профессиональную деятельность с общением с кем-то из родственников, а может, даже дадите членам вашей семьи заработать, пригласив их в какой-то свой проект. Кроме того, некий полученный некоторое время назад опыт поможет избежать разногласий с коллегами, заказчиками или начальством. А еще вы, скорее всего, станете для кого-то примером для подражания.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля отдых будет прямо пропорционален работе: после каждого трудового усилия вас ждет полноценный и отлично восстанавливающий силы релакс. После 21-го числа ожидается несколько праздничных или торжественных мероприятий, посещение которых, с одной стороны, подарит массу положительных эмоций, но с другой — утомит из-за большого скопления гостей.

Стремимся и дерзаем: 2, 5, 12, 16, 26, 30 июля

Осторожнее на поворотах: 3, 7, 17, 21, 31 июля

Лев (23 июля — 22 августа)

В трудах праведных

Львы, вы в июле в профессиональной сфере будете часто демонстрировать свой характер и перечить тем, от кого зависит получение вашего дохода и его размер. Многие инициативы начальства или заказчиков покажутся вам неразумными и бесперспективными, а потому вы сделаете все возможное, чтобы не участвовать в этом «безобразии». Будьте тактичнее, иначе навредите своей карьере. Кроме того, вам, вероятно, предстоит раскошеливаться на то, что имеет отношение к дому и родственникам.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля вам вряд ли захочется бурного общения и каких-то интенсивных впечатлений, а потому вы можете предпочесть тихий домашний досуг и спокойные прогулки по вечерней прохладе в компании тех, кто вас не очень раздражает. А вот после 21-го числа ожидаются и веселые пикники, и походы по магазинам с целью порадовать «свое величество» чем-то новым и весьма роскошным, и потакание своим гастрономическим слабостям.

Стремимся и дерзаем: 1, 15 июля

Осторожнее на поворотах: 7, 21, 28 июля

Дева (23 августа — 22 сентября)

В трудах праведных

Девы, вами в июле могут заинтересоваться персоны, которые весьма ценят те деловые и профессиональные качества, которыми вы обладаете в полной мере. Так что вероятны перспективные в плане карьеры и финансов предложения. Кроме того, вы, возможно, с повышенным энтузиазмом возьметесь за что-то такое, что не сразу дает результат, но зато тогда, когда он появляется, им можно пользоваться достаточно долго. А еще вас ждет благоприятное стечение обстоятельств, которое поможет приумножить накопления или приобрести то, о чем вы давно мечтаете.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля досуг обещает быть очень душевным, с длительными и приятными вам разговорами, с употреблением лакомств, которые напоминают вам о детстве, с поездками туда, где ничто не нарушает ваш покой. А вот после 21-го числа придется часто присутствовать на чужих праздниках жизни, тратить деньги на какие-то подарки, говорить красивые слова тем, к кому вы, в общем-то, никаких чувств не испытываете.

Стремимся и дерзаем: 4, 16, 17, 18, 25 июля

Осторожнее на поворотах: 6, 13, 19, 26, 27 июля

Весы (23 сентября — 22 октября)

В трудах праведных

Весы, вам в июле предстоит делать выбор между карьерой и спокойствием, успехами в работе и добрыми отношениями с близкими людьми. Велика вероятность, что вы на первое место поставите именно деловую сферу, решив, что со всем остальным вы разберетесь потом, тогда, когда достигнете важных для вас профессиональных целей. Кроме того, не исключено возобновление проекта, с которым вы уже мысленно распрощались, так как его «разморозке» долгое время что-то активно мешало.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля отдыха как такового, возможно, и не случится. Так что восстанавливать душевные и физические силы придется урывками, пользуясь каждой свободной от работы и бытовых дел минутой. Зато после 21-го числа вы позволите себе потратиться на какой-то роскошный релакс.

Стремимся и дерзаем: 7, 14, 18, 21, 28 июля

Осторожнее на поворотах: 1, 3, 10, 17, 22, 29, 31 июля

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В трудах праведных

Скорпионы, вам в июле будет очень непросто достичь тех профессиональных целей, которые вы сами перед собой поставите. Во-первых, они окажутся чуть ли не фантастическими и сверхсложными, а во-вторых, рассчитывать вы сможете только на себя и на поддержку родных, а вот коллеги, начальство или заказчики почему-то будут активно против ваших начинаний. Зато вы, скорее всего, измените в деловой сфере то, что вас совершенно не устраивает, и это в чем-то даст вам больше свободы.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля ожидается какая-то очень приятная для вас поездка, в которой вы прекрасно отдохнете. После же 21-го числа будет много приглашений на какие-то шумные мероприятия, однако вы вряд ли посетите больше одного, да и на него пойдете лишь в том случае, если не сможете отказаться по причине нежелания настраивать против себя какого-то нужного вам человека.

Стремимся и дерзаем: 10, 21 июля

Осторожнее на поворотах: 2, 6, 13, 16, 23, 27, 30 июля

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В трудах праведных

Стрельцы, вы в июле на полную мощность включите фантазию и воображение, породите множество интересных, практически уникальных идей и успешно реализуете их в профессиональной сфере. Это, в свою очередь, обернется огромным количеством разнообразных приятностей — от увеличения ежемесячных доходов до получения той должности, на которой вам будет самое место. Кроме того, вы, вероятно, ловко и в свою пользу решите какой-то имущественно-родственный вопрос.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля вы на досуге будете часто наносить визиты людям, с которыми долго не виделись, и с удовольствием перенимать какие-то утилитарные навыки, которыми ваши родственники владеют в совершенстве и с которыми вы пока как-то не удосужились «познакомиться поближе». А вот после 21-го числа на первое место выйдут развлечения, которые делают приятно телу, позволяют себя показать и на других посмотреть, предполагают бурное и не всегда трезвое общение.

Стремимся и дерзаем: 12, 22, 23, 24 июля

Осторожнее на поворотах: 11, 25 июля

Козерог (22 декабря — 19 января)

В трудах праведных

Козероги, вам в июле на работе могут предложить снова заняться чем-то таким, что некоторое время назад радовало вас и доходом, и возможностью быть подальше от каких-то набивших оскомину проблем. Скорее всего, вы согласитесь, сбежав таким образом от чьего-то навязчивого внимания. Однако даже эта профессиональная деятельность не спасет вас от разбирательства с бытовыми неурядицами и от претензий родственников, да и часть прибыли придется потратить на то, что имеет отношение к дому.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля об отдыхе вы будете только мечтать, отдавая досуг делам, как домашним, так и рабочим. Впрочем, не исключены посиделки с человеком, к которому вы относитесь гораздо теплее, чем к родственникам. После же 21-го числа вы сами инициируете несколько развлекательных мероприятий, на которые позовете нужных вам людей, деловых партнеров и тех, кто потенциально может вам пригодиться для выполнения служебных заданий.

Стремимся и дерзаем: 3, 7, 14, 24, 25, 28 июля

Осторожнее на поворотах: 2, 9, 12, 19, 23, 30 июля

Водолей (20 января — 18 февраля)

В трудах праведных

Водолеи, вы в июле наконец-то разберетесь, какие факторы не позволяют вам достичь каких-то важных для вас целей, поймете, какие ошибки вы совершаете раз за разом, тормозя тем самым значимые для вас процессы. Осознание поможет измениться и перекроить действительность нужным для прогресса образом. Ожидается и прибыль от какого-то старого проекта. Правда, при этом не исключены мелкие неурядицы в бытовой сфере, непредвиденные расходы, споры с родственниками по поводу целесообразности тех или иных совместных действий.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля, вероятно, захочется уюта, природы, общения с самыми близкими людьми, да и на уединение вас будет тянуть достаточно часто, так же как и на какие-то прикладные занятия, которые вы уже давно считаете отличным хобби. После же 21-го числа вы прекрасно проведете время на шопинге, а вот встречи с друзьями могут преподнести неприятные сюрпризы в виде выплеска тех обид, о которых вы ранее даже не задумывались.

Стремимся и дерзаем: 2, 4, 11, 18, 28 июля

Осторожнее на поворотах: 1, 15 июля

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В трудах праведных

Рыбы, у вас в июле практически во всех сферах все сложится самым благоприятным образом, дела пойдут как по маслу, будет возможность обогатиться за счет того, что вы уже давно делаете лучше многих окружающих, а какая-то профессиональная проблема решится без вашего активного участия. К тому же вам могут «отдать на откуп» какой-то рабочий проект, в котором вы ранее были только исполнителем, благодаря чему вы повысите свой деловой рейтинг и свою зарплату.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 21 июля вас ждет расслабленный и очень приятный отдых в компании человека, который, собственно, его для вас и организует. Скорее всего, вам не придется ни о чем задумываться, вы просто будете наслаждаться происходящим. После же 21-го числа приглашение на какое-то тематическое мероприятие может потребовать от вас срочной покупки подходящего наряда, так что ожидается долгий и суетливый поиск.

Стремимся и дерзаем: 3, 9, 12, 30, 31 июля

Осторожнее на поворотах: 18, 25 июля

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