Специалисты «Мата-Мата» выхаживают птенца совы по имени Арчибальд

Птенец Арчибальд приехал в Архангельск буквально вчера, хотя подобрали его случайные прохожие в области несколько дней назад — кто-то разорил совиное гнездо. Еще двое птенцов из него же погибли. Сейчас ему обеспечен постоянный уход и необходимое для маленького организма количество еды, рассказала руководитель «Мата-Мата» Елена Фокина

Арчибальд пробудет в центре в период взросления, а после его вернут в естественную среду

Имя совенку дали дали люди, которые нашли его и приютили. Они сразу связались с «Мата-Мата», несколько дней под руководством специалистов его выхаживали.

— Люди по нашей рекомендации кормили его сами куриными сердечками, затем птенца доставили в Архангельск. Сейчас главная задача — просто кормить, птенцы сов едят очень много и часто. В дальнейшем, мы собираемся готовить Арчи к выпуску, учить охоте. Воспитывать из него домашнего питомца нецелесообразно, он полностью здоров. У сов очень сильны инстинкты, а наша задача — разбудить их, — прокомментировала Елена Фокина.

Она напомнила, что Арчибальд — именно птенец, и ему нужна такая помощь. Сейчас к ним в центр часто звонят с просьбой помочь слёткам, птенцам-подросткам, которые уже вышли из-под полной опеки птиц и учатся заботиться о себе сами.

— За слётками продолжают ухаживать птицы — родители, и подбирать их не надо! Исключения — если слёток явно ослаблен, ранен, и если это неоперенный птенец, — объяснила Елена.

Помочь выходить совёнка и других животных, обитающих в центре можно, связавшись с его активистами в социальных сетях.