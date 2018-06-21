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Специалисты «Мата-Мата» выхаживают птенца совы по имени Арчибальд
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Специалисты «Мата-Мата» выхаживают птенца совы по имени Арчибальд 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Птенец Арчибальд приехал в Архангельск буквально вчера, хотя подобрали его случайные прохожие в области несколько дней назад — кто-то разорил совиное гнездо. Еще двое птенцов из него же погибли. Сейчас ему обеспечен постоянный уход и необходимое для маленького организма количество еды, рассказала руководитель «Мата-Мата» Елена Фокина.
Арчибальд пробудет в центре в период взросления, а после его вернут в естественную среду
Имя совенку дали дали люди, которые нашли его и приютили. Они сразу связались с «Мата-Мата», несколько дней под руководством специалистов его выхаживали.
— Люди по нашей рекомендации кормили его сами куриными сердечками, затем птенца доставили в Архангельск. Сейчас главная задача — просто кормить, птенцы сов едят очень много и часто. В дальнейшем, мы собираемся готовить Арчи к выпуску, учить охоте. Воспитывать из него домашнего питомца нецелесообразно, он полностью здоров. У сов очень сильны инстинкты, а наша задача — разбудить их, — прокомментировала Елена Фокина.
Она напомнила, что Арчибальд — именно птенец, и ему нужна такая помощь. Сейчас к ним в центр часто звонят с просьбой помочь слёткам, птенцам-подросткам, которые уже вышли из-под полной опеки птиц и учатся заботиться о себе сами.
— За слётками продолжают ухаживать птицы — родители, и подбирать их не надо! Исключения — если слёток явно ослаблен, ранен, и если это неоперенный птенец, — объяснила Елена.
Помочь выходить совёнка и других животных, обитающих в центре можно, связавшись с его активистами в социальных сетях.
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