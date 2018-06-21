Ксения Собчак косвенно опровергла слухи о беременности

Звезда заявила, что просто поправилась.

Уже который месяц в СМИ и соцсетях не утихают служи о беременности Ксении Собчак . Журналисты даже не стесняются интересоваться во время интервью именем будущего ребенка звезды! Однако в одной из недавних бесед с прессой светская львица косвенно опровергла все эти сплетни, заявив, что просто поправилась.

Когда речь зашла о бодипозитиве, звезда сообщила:

Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема, я, например, сейчас сама поправилась, но у меня нет идеи «я буду любить себя такой». Нет, я буду худеть,

— цитирует слова Ксении Собчак Wonderzine.com.