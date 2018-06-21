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В Великобритании новый закон об «апскертинге» защитит мужчин от «апкилтинга»
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В Великобритании новый закон об «апскертинге» защитит мужчин от «апкилтинга» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Великобритании новый закон о запрете «апскертинга» (задирания юбки) будет распространяться не только на женщин, но и на мужчин, носящих килт, сообщает национальная шотландская газета The Scotsman.
На заседании парламента баронесса Норбитонская Шарлотта Вере заявила, что будущий закон будет защищать «честь и достоинство» и женщин, и мужчин.
В случае с мужчинами, преследоваться по закону будет «апкилтинг». Килт является неотъемлемой частью мужского национального костюма Шотландии.
Новый закон будет внесен на рассмотрение после того, как один из членов парламента от партии тори, сэр Кристофер Чоуп выразил возражение против предыдущей версии закона.
Общественная реакция не заставила себя долго ждать: неизвестные «украсили» его офис четырьмя парами нижнего белья, связанными вместе розовой резинкой.
Ранее сообщалось, что в Великобритании собираются принять законопроект, согласно которому за незаконную съемку под юбкой можно получить до двух лет тюрьмы.
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