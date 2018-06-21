В Великобритании новый закон об «апскертинге» защитит мужчин от «апкилтинга»

В Великобритании новый закон о запрете «апскертинга» (задирания юбки) будет распространяться не только на женщин, но и на мужчин, носящих килт, сообщает национальная шотландская газета The Scotsman.

На заседании парламента баронесса Норбитонская Шарлотта Вере заявила, что будущий закон будет защищать «честь и достоинство» и женщин, и мужчин.

В случае с мужчинами, преследоваться по закону будет «апкилтинг». Килт является неотъемлемой частью мужского национального костюма Шотландии.

Новый закон будет внесен на рассмотрение после того, как один из членов парламента от партии тори , сэр Кристофер Чоуп выразил возражение против предыдущей версии закона.

Общественная реакция не заставила себя долго ждать: неизвестные «украсили» его офис четырьмя парами нижнего белья, связанными вместе розовой резинкой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собираются принять законопроект, согласно которому за незаконную съемку под юбкой можно получить до двух лет тюрьмы.