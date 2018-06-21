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Калининградские фермеры отправили в Ижевск более 100 тонн моркови
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Калининградские фермеры отправили в Ижевск более 100 тонн моркови 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградские фермеры отправили в торговые сети Ижевска более 100 тонн моркови — пять фур.
«По сути дела это феноменальный успех. В Калининградской области промышленного производства моркови и свёклы не было за весь постсоветский период. Теперь мы не только выращиваем эти культуры, но и помимо местных сетей начинам поставку овощей за пределы региона», — говорит министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.
По словам председателя фермерского кооператива Ирины Мелкозеровой, современное оборудование позволяет сохранить овощи в свежем виде с момента сбора урожая до полной реализации. На грант купили оборудование для чистки, мойки, фасовки, калибровки и упаковки моркови.
«Мы обеспечили нашей морковью население области, мы работаем со всеми сетями региона, бюджетными организациями, это говорит о том, что покупатели знают нашу продукцию», — отметила фермер.
Как отметили в министерстве, на «экспорт» также уходит картофель: в этом году 1,6 тысяч тонн семенного картофеля поставлено в Воронежскую область.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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