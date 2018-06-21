Калининградский кооператив отправил в Удмуртию свыше 100 тонн моркови

Калининградские поставщики сельскохозяйственной продукции вышли на всероссийский рынок. В этом году наша область не только полностью обеспечила себя свеклой, морковью и картофелем, но и поставляет овощи в другие регионы России. Так кооператив из Багратионовского района отправил в Удмуртию 103 тонны нового сорта моркови «Нерак».

Погрузка товара идёт без перерыва. В сельхоз кооперативе в поселке Раздольное сейчас много работы. Морковь, которую выращивают здесь и поставляют на внутренний, калининградский рынок, теперь готовят к отправке в другие области России.

62 тонны моркови сорта «Нерак» на прошлой неделе уже отправили в Ижевск, и ещё двум грузовикам предстоит преодолеть 2 600 километров, чтобы привезти в Удмуртию самую вкусную калининградскую морковь.

«Нерак» — особенный сорт моркови, которую выращивают на полях кооператива в Багратионовском и Гвардейском районах. Именно он привлекает потребителей.

— Он интересен тем, что он урожайный и самое главное качество на которое мы обращаем внимание это — товарный вид и сохранность в хранилище. По вкусовым характеристикам сорт изумительный.

Всё производство построено по самым современным технологиям. Не так давно предприятие получило 25 миллионный грант на развитие.

Ирина Мелкозерова, председатель перерабатывающего кооператива:

— Наше хранилище было реконструировано на месте зерносклада. Мы решили построить современное овощехранилище — уже созданы пять холодильных камер, здесь созданы все условия для хранения моркови, свеклы, капусты.

Условия: постоянная температура + 2 градуса и 90-процентная влажность. Это позволяет сохранить в товарном виде овощи. Учтены даже нюансы: ящики для моркови сделаны из еловой доски — в ней овощи защищены от вредителей.

— В Калининградской области промышленного производства моркови и свеклы не было за весь пост советский период. Все началось в 2016 году, а уже в 2018 мы начинаем поставку помимо сетей нашей области за ее пределы. Я считаю, что это хороший успех.

Помимо моркови, в этом году наша область полностью обеспечила себя картофелем и овощами из так называемого «борщевого набора», поэтому принято решение поставлять и эту продукцию в различные регионы страны. Например, полторы тысячи тонн картофеля уже отправили в Воронежскую область.