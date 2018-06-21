7 фраз, которые раздражают мам девочек

А почему в голубом?

Девочка — значит, розовое. Желательно со стразами и бантиками, это же так мило. С оборками, кружевами — помесь зефира и шторы. Так что только попробуйте надеть на малышку, будь ей хоть пара месяцев от роду, голубой комбинезон с машинками — хорошо, если в медицинской карточке пол не сменят.

Маленькая принцесса!

Что вкладывается в это понятие, вообще неизвестно. Папа-король? Мама-королева? И из кого, скажите на милость, вырастают фрейлины, горничные и повара для венценосной особы? И почему мама-королева начинает свое утро с прыжков вокруг плиты, а потом тащится в песочницу? Возможно, ваша дочка хочет быть Рони-разбойницей или хулиганкой Пеппи, но кто ее спрашивает?

Ой, красотка, женихи с ума сходить станут

Конечно, главное достоинство женщины — привлекательность в глазах мужчины. А иначе останешься старой девой лет до двадцати пяти. Что? Мы не в девятнадцатом веке? И против сексизма? Ничего не знаем.

Девочка должна быть аккуратной и скромной

Тихой и вежливой, любить зверушек и птичек, украшения и цветы. Кому должна? Почему? Любят ли птичек, если речь не идет о дареной курице, сами советчицы? Это все не имеет значения — пасторальный образ маленькой работящей Золушки стоит перед глазами у всех окрестных кумушек.

Папа сына, небось, хотел?

Да, что хотел папа (сына и смотреть футбол) и мама (помощницу и колечко) тоже все знают наверняка. Еще собеседники с авторитетным видом заметят, что папы девочек любят больше!

Будет нянькой для младшего

Это классика жанра — у любой девочки непременно должен просыпаться материнский инстинкт. Каждое утро, вместе с девочкой. Поэтому сидеть с братом и сестрой для нее ну просто чистое удовольствие. Не то, что по двору носиться или на самокате гонять.

Борьба? Отдайте лучше на художественную гимнастику!

Футбол — не смешите меня, плавание — будут плечи как у мужика, боевые виды искусств — станет агрессивной, конструирование — вообще непонятно зачем. А так — лента, блестки, все как надо. Мир понятен и гармоничен, а девочка, аккуратная и послушная, кладет гимнастический купальник в розовый рюкзак.