В 2018 году в хадж из Татарстана отправятся около 1800 паломников

Сотрудники Управления напоминают верующим, что для получения визы необходимо иметь сертификат о вакцинации от менингококковой инфекции. Получить документ можно в 7 учреждениях республики, в Казани сертификат выдается в поликлинике №7. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что в Саудовской Аравии можно заразиться коронавирусом — это респираторное заболевание, при котором наблюдаются насморк, слабость, недомогание, першение в горле, сухой кашель и другие симптомы. Заболевание может привести к летальному исходу, поэтому специалисты советуют паломникам соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли, по возможности носить марлевую повязку, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, напитки, соки промышленного производства. Для мытья фруктов и овощей рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду. Кроме того, нужно соблюдать осторожность при контакте с животными: при укусе, оцарапывании или ослюнении необходимо тщательно промыть это место водой с мылом и обратится в медицинское учреждение.