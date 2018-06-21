Ещё
В 2018 году в хадж из Татарстана отправятся около 1800 паломников
Далее:
Читайте также:
Ещё

В 2018 году в хадж из Татарстана отправятся около 1800 паломников 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сотрудники Управления напоминают верующим, что для получения визы необходимо иметь сертификат о вакцинации от менингококковой инфекции. Получить документ можно в 7 учреждениях республики, в Казани сертификат выдается в поликлинике №7.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что в Саудовской Аравии можно заразиться коронавирусом — это респираторное заболевание, при котором наблюдаются насморк, слабость, недомогание, першение в горле, сухой кашель и другие симптомы. Заболевание может привести к летальному исходу, поэтому специалисты советуют паломникам соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли, по возможности носить марлевую повязку, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, напитки, соки промышленного производства. Для мытья фруктов и овощей рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду. Кроме того, нужно соблюдать осторожность при контакте с животными: при укусе, оцарапывании или ослюнении необходимо тщательно промыть это место водой с мылом и обратится в медицинское учреждение.
АиФ Казань: последние новости
В «Салават Купере» планируют построить надземные парковки В Бугульме появилась передвижная столовая для малообеспеченных Пятиметровый крест водрузили на купол собора Казанской иконы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден настоящий отец Сергея Зверева17
«Я ей нужен был только ради денег»35
Располневшая Собчак откровенно о лишнем весе3
Женские недостатки, от которых мужчины без ума10
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение