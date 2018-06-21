Ещё
Бывшая «Мисс Великобритания» обнаружена мертвой в собственном доме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая «Мисс Великобритания» обнаружена мертвой в собственном доме 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Агличанка Софи Гардон была известной моделью. В 2009 году она завоевала титул «Мисс Великобритания», в последующие годы принимала участие в популярных телевизионных проектах. На днях стало известно, что 32-летняя манекенщица скончалась. Полиция обнаружила Софи в ее доме в городе Ньюкасл. Правоохранительным органам еще предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося, однако уже известно, что Гардон последние месяцы страдала от депрессии, о чем сообщала своим подписчикам в Twitter.
Аарон Армстронг почтил память возлюбленной/Фото: Facebook
Родные модели, к слову, отказались комментировать новость о ее гибели. Трогательное послание в память о своей возлюбленной оставил лишь бойфренд девушки. «Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда», — написал Аарон Армстронг в соцсети Facebook.
Teleprogramma.pro: последние новости
Комар носу не подточит! Пять главных причин поехать в санаторий Вот это новости! Лядова и Акиньшина в нарядах для беременных и исхудавшая Снигирь
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума14
6 типов женщин, которых ненавидят мужчины5
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Звезды, которые знамениты без причины7
«Я ей нужен был только ради денег»39
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение