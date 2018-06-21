Бывшая «Мисс Великобритания» обнаружена мертвой в собственном доме

Агличанка Софи Гардон была известной моделью. В 2009 году она завоевала титул «Мисс Великобритания», в последующие годы принимала участие в популярных телевизионных проектах. На днях стало известно, что 32-летняя манекенщица скончалась. Полиция обнаружила Софи в ее доме в городе Ньюкасл. Правоохранительным органам еще предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося, однако уже известно, что Гардон последние месяцы страдала от депрессии, о чем сообщала своим подписчикам в Twitter.

Родные модели, к слову, отказались комментировать новость о ее гибели. Трогательное послание в память о своей возлюбленной оставил лишь бойфренд девушки. «Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда», — написал Аарон Армстронг в соцсети Facebook.