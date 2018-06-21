У всех на виду. Как заработать себе имя

Бренд нужен, чтобы вас узнавали и выделяли при прочих равных условиях. Если начальник думает, кого повысить, он вспомнит в первую очередь о том, кто все время на виду, кто пишет статьи в профессиональные издания, выступает и налаживает новые связи. По мнению писателя Ричи Нортона, персональный бренд — все, чем вы являетесь, плюс то, что люди думают об этом. Выстроенный личный бренд дает больше свободы. Сотрудник приобретает дополнительный вес в переговорах с работодателем. Вы можете возразить — сейчас не те времена, экономический спад, сохранить бы место с уютной зарплатой и страховкой. Но времена всегда одни и те же. Всегда есть то, за что люди готовы будут платить чуть больше.

Вот десять шагов, которые помогут создать и укрепить свой бренд на рынке:

1) Определитесь с целями. Какой вектор вашего развития? В чем вы эксперт? Может быть, вы знаете все о налогах и готовы консультировать компании и предпринимателей? Или в свободное от нелюбимой работы время вы делаете прекрасные керамические тарелки? Сильный бренд — это один фокус. Вы не можете одновременно строить личные бренды в двух сферах.

2) Соберите данные. Какая информация на рынке уже есть о вас? Все ли фотографии в соцсетях нужны вам для построения бренда в выбранной отрасли? Если фотографии и статьи касаются вашей самой первой работы персональным ассистентом, а вы хотите стать финансовым аналитиком или дизайнером модной одежды, смело удаляйте их. Если жаль, сделайте доступ только для друзей. Помните, что ваши клиенты будут искать подтверждения серьезности ваших намерений в сети. Не жалейте красивых кадров. Если они не попадают в ваш фокус, избавьтесь от них.

3) Организуйте себе обратную связь по методу 360. Это опрос ваших друзей, родных, партнеров, коллег и сотрудников. Все они отвечают на вопросы о вас. Какие ваши сильные стороны? А слабые? Что у вас получается лучше всего? О чем стоит рассказать потенциальному клиенту? Над чем надо поработать, чтобы воспринимаемый образ был близок к идеальной картинке? Поставьте задачу ответить на вопросы так, как будто вы уже построили свой личный бренд. И вы уже модельер, аналитик, владелица магазина.

4) Опишите своего клиента. Не бывает бренда без людей, без последователей. Для кого мы строим бренд? Кто эти люди? Опишите их максимально подробно. Какие у них привычки, что они делают вечерами после работы? Или они не работают, а полируют борта своей яхты? Чем подробнее вы опишете клиента, тем проще будет определить его ценности и сформулировать то предложение бренда, которое станет востребованным.

5) Придумайте для себя историю. Почему вы стали такой? У любого дорогого продукта есть легенда. Возьмите, например, шотландский виски. Вы удивитесь, увидев на упаковке, сколько лет назад, в каком городке и кто, и почему стал выбирать именно это зерно для этой марки. Открою секрет. Факты в легенде могут быть сильно приукрашены. Не ленитесь и напишите легенду для себя. Почему вы прирожденный пиарщик? Или талантливый бухгалтер?

6) Составьте стратегию и план действий. Где вы хотите оказаться через пять лет? А через десять? Например, вы хотите сеть кофеен в Санкт-Петербурге или стать поставщиком элитных букетов в Сочи. Какие шаги нужно сделать, чтобы приблизиться к своей цели? Любая цель, мечта, задача разбивается на части. Интервалы времени и маленькие шаги —путь к вершине.

7) Подумайте о ресурсах. Сколько времени, усилий, денег вам потребуется для реализации плана? Нужна ли будет команда? Недавно в разговоре с бывшей фигуристкой Ириной Слуцкой я задала вопрос, как распределяются проценты вклада в победу фигуриста между ним и тренером. Слуцкая ответила, что победа всегда командная. Модельеры, хореографы, техники по конькам, тренер — все эти люди вносят свой вклад в победу. Кто будет причастен к построению вашего бренда? Если денежных ресурсов пока недостаточно, не надо бросать нелюбимую работу и выходить на открытый рынок. Попробуйте сначала сделать первые шаги за счет временного ресурса. Когда найдете первых клиентов и заработаете на три месяца свободного существования, можно подумать и об уходе с работы. Если только работа не является частью вашей стратегии по созданию бренда.

8) Продумайте имидж. Если вы еще не определились с образом, посмотрите на лидеров отрасли, которую вы выбрали. Как выглядят директора модных магазинов? Как одеваются преуспевающие финансовые аналитики? Выберите в социальных сетях профили людей, у которых уже есть сильные персональные бренды и опишите их образ. В чем они ходят, на чем ездят, какие фотографии и статьи публикуют? Не копируйте, а создавайте свой стиль, используя уроки лидеров рынка.

9) Анализируйте результаты. Каждую неделю, месяц, квартал, полгода, год фиксируйте свой прогресс в цифрах. Сколько статей вы написали? На скольких конференциях выступили? Сколько вебинаров проверили? А сколько встреч с клиентами? Ставьте маленькие цели и всегда возвращайтесь к ним. Если пообещали себе написать три поста на тему своих индивидуальных консультаций, а написали только два, это тоже результат. Делайте выводы и старайтесь превзойти завтра себя самого.

10) Будьте на виду. Посмотрите, какие мероприятия по вашей теме проходят в вашем городе. На начальном этапе старайтесь посетить их все. Предлагайте себя в качестве спикера. Пишите в социальных сетях, пишите каждый день. Сделайте план публикаций и следуйте ему. Если вы эксперт, значит вам есть что сказать по выбранной теме. Говорите, делитесь знаниями. И когда возникнет вопрос, кого в следующем году пригласить выступить на TEDx, пусть ваше имя будет первым в списке.

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