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«Ощущение, что лежу на мячиках»: Екатерина Колисниченко рассказала о нюансах увеличения груди
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«Ощущение, что лежу на мячиках»: Екатерина Колисниченко рассказала о нюансах увеличения груди 

Eva.ru 42 минуты назад
Фото: Eva.ru
Будучи завсегдатаем эстетических клиник, экс-участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко делится опытом с подписчиками, рассказывает о послеоперационных сложностях и показывает результаты. В этот раз по многочисленным просьбам она поведала о тонкостях маммопластики.
Екатерина Колисниченко уже является знатоком в мире пластической хирургии и даже может писать о ней книгу, но пока просто публикует познавательные посты в Инстаграме. Она решила затронуть тему увеличения бюста и рассказала об этом на собственном примере. Далеко не всем нравится форма и размер груди Кати, но тем не менее большинство с интересом прочитало её рекомендации. Многие задумываются об операции, но боятся наркоза и осложнений после, кто-то переживает из-за ненатурального вида имплантов, а кто-то из-за возможных неприятных последствий со временем.
По словам Колисниченко, не стоит идти к хирургу, если есть желание, но при этом присутствует страх. К этому серьезному шагу нужно подойти с полным ощущением уверенности и спокойствия, и, прежде чем довериться врачу, стоит ознакомиться с его работами и пообщаться с пациентками. «Постарайтесь понять, чего вам больше хочется — „эффект push-up“ или натуральный не вызывающий вид груди. Готовьтесь к тому, что с новой грудью нужен будет новый гардероб» Женщина подготовила своих подписчиц к нелегким испытаниям, заверив, что их ждет высокая температура и сильные боли, в связи с чем придется постоянно принимать таблетки. «Отек сходит несколько месяцев…корсет на груди носите месяц. Спать на боку я смогла спустя 1,5 месяца вроде, спать на животе я смогла по моему спустя 2-3 месяца и было ощущение, что я лежу на мячиках. Спать будете на спине, чтоб удобно было подниматься положите большие подушки под голову, чтоб спать полусидя как бы…На ощупь грудь сейчас не отличается от обычной, нет такого что прощупывается или видно имплантанты, может у меня просто хорошая жировая прослойка присутствует.»
Но мало кому нравится такое стремление Кати совершенствоваться. По мнению большинства, женщине давно пора обзавестись семьей, как это сделала ее сестра, находящаяся в ожидании третьего ребенка.
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