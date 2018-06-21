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Минутка расслабона: классификация идиотов, по версии PEOPLETALK
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Минутка расслабона: классификация идиотов, по версии PEOPLETALK 

Peopletalk 38 минут назад
Фото: Peopletalk
Мы уже рассказывали тебе, какие бывают дуры. Теперь пришла пора отдуваться мужчинам.
Идиот обыкновенный
В общем-то, ничем не примечательный молодой человек: у него стабильная работа (с девяти до шести, и просыпается он на нее неохотно), вылазки к друзьям на выходных и сериальчик перед сном. С ним слишком спокойно и скучно, поэтому дамы с амбициями бегут от таких за километр.
Идиот мерзкий
Сальные шуточки вылетают у него со скоростью пулемета, хотя они: а) не смешные; б) его никто не просил. Чаще всего это индивид без личной жизни с огромной коллекцией домашнего порно, который оценивает девушку критериями «я бы вдул» и «я бы не вдул».
Идиот сомнительный
Никогда не рассказывает о своей работе (такое ощущение, что он руководит наркокартелем), пропадает на несколько дней, а потом объявляется с цветами. Рядом с ним прикольно (девочки любят интригу), но только на время — скрытность начинает надоедать, а замашки Тони Монтаны — бесить. Особенно когда на самом деле ему 30 лет, он живет с мамой и работает курьером. А понтов-то!
Идиот капитальный
«Ну какая разница, Обама или Трамп»; «Ой, да ладно, Крым же всегда был наш»; «Что такое Оксимирон?»; «Мой любимый сериал — „Глухарь“» — вердикт ясен: кругозор у этого человека ограничен, он смотрит федеральные каналы и не знает, что такое YouTube (или знает, но смотрит там исключительно смешные видосы). Выдержать его компанию сможет такая же капитальная дура — вот это будет пара!
Идиот возвышенный
Любую дружескую посиделку превращает в нытье о бренности бытия и утраченной вере в человечество. Спекулирует именами гениев (например, Пушкиным, Стивом Джобсом и Стивеном Хокингом) и добавляет при этом, что «таких людей мало осталось». В арсенале знания всех артхаусных фильмов, вышедших за последние пять лет, и яростное сопротивление поп-культуре.
Идиот с самомнением
Пускай он живет в съемной комнате в Алтуфьево, пять лет носит одни и те же ботинки и на отдых ездит к маме на дачу — самомнения у этого индивида хоть отбавляй. Считает себя пупом земли и обвиняет всех девушек мира в меркантильности. Мол, им всем богатого подавай, а у меня такой прекрасный внутренний мир. Фразы вроде «вот появится у меня девушка, тогда буду стараться ради нее» особенно доставляют.
Идиот пресный
Человек без амбиций. Совсем. Всю жизнь будет сидеть на работе, которую ему когда-то посоветовала мама. Обычно это что-то элементарно простое («А больше моему сыночке и не надо») и обязательно в офисе («В смысле разъезды? Ты же зимой простудишься!»). У него нет фантазии, чувства ответственности и искры в глазах. В душе такому человеку уже 60, хотя на деле — 25.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/minutka-rasslabona-tipy-idiotov-po-versii-peopletalk/
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