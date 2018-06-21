Ищите женщину. Стартапы, основанные девушками, зарабатывают больше

Как показывает мировая практика, женщинам-предпринимателям сложнее привлекать капитал и продвигать свои проекты. Чаще всего это связано с тем, что инвесторы с недоверием относятся к женским стартапам. И совершенно напрасно — согласно результатам исследования, стартапы, основанные женщинами, в целом оказываются на 10% доходнее и обеспечивают в два с половиной раза более высокий возврат на инвестиции — 78 центов прибыли на каждый вложенный доллар против 31 цента в стартапах под руководством мужчин. И все это несмотря на то, что они в среднем привлекают вдвое меньший объем инвестиций — в среднем $ 935 тыс. против 2,1 млн Меньше инвестиций — больше прибыль

Итак, инвестиций женщины привлекают значительно меньше. Причин здесь несколько, и не все они связаны с предубеждениями:

— Женщин-основателей стартапов до сих пор существенно меньше, чем мужчин. Следовательно, инвесторы больше привыкли работать с мужчинами. К тому же, истории успеха, которые им известны, — это в основном мужские истории, поэтому инвесторы с меньшей готовностью финансируют женщин-фаундеров.

— Мужчины-инвесторы часто плохо разбираются в стартапах, которые предлагают продукты для женщин и детей, а женщинам бывает сложно объяснить, почему они уверены, что их продукт будет пользоваться спросом, а проект станет успешным.

— Женщины, как правило, более консервативны, они более реалистично оценивают риски и не склонны запрашивать больший объем инвестиций, чем требуется. В то же время они более чувствительно относятся к потере вложений своих партнеров. В противоположность им, мужчины потенциально могут завышать оценки своих бизнесов и просить денег с запасом.

Почему же стартапы под руководством женщин приносят больше прибыли? Ответ прост. Женщинам предстоит выдержать гораздо более строгий экзамен у инвесторов, чьи требования к ним зачастую намного выше. Потому и подготовлены их стартап-проекты гораздо тщательнее с точки зрения бизнес-модели, продукта и оценки рисков. В среднем это проекты более высокого качества и лучше окупаются. А поскольку представительницы слабого пола изначально просят только необходимый минимум финансирования, расходуют полученные средства они тоже максимально экономно.

Кто в тренде

Несмотря на то, что поддержка стартапов в России играет важную роль в экономической повестке дня, их число все еще относительно невелико. Тем не менее, ряд фактов указывает на то, что потенциал женщин-предпринимателей в нашей стране не меньше, а возможно и больше, чем у бизнес-леди из других стран. Так, недавнее наше исследование показало, что чем больше женщины участвуют в бизнесе, тем лучше результаты. У компаний, в руководстве которых есть женщины, на 20% больше выручка от инновационных продуктов и услуг и почти на 10% выше прибыль, чем у организаций с мужским составом руководителей.

В России сформировались уникальные условия для появления широкого слоя женщин-предпринимателей. Традиционно в России женщины имеют более высокий уровень образования и компетенций в экономике, финансах и юриспруденции. Они занимают руководящие посты в финансовых, юридических и HR-блоках крупных компаний, представлены в советах директоров и на высших уровнях государственной службы. Исторически это во многом связано с советской традицией полной занятости и типовым для того времени разделением на преимущественно мужские профессии — рабочие и инженерные, и типично женские функции — административные. Многолетняя традиция закрепила отношение к женщине, как к самому консервативному и ответственному руководителю в компании. Данная особенность рынка труда позволила сформироваться пулу женщин-профессионалов, способных создать свой бизнес. Для стартапов важно наличие сильного руководителя с высоким социальным и эмоциональным интеллектом и способностью быстро построить сеть нужных деловых связей. Женщины в подобной роли нередко проявляют себя лучше — они более эмпатичны, гибки и коммуникабельны.

Тем не менее, несмотря на огромный потенциал, относительно (по сравнению со многими другими странами) выгодные стартовые позиции и очевидные сильные качества, женщинам-предпринимателям в России еще предстоит переломить ряд традиционных мужских стереотипов.

Для этого нужно:

— Ценить себя выше: ваша оценка собственного стартапа и так достаточно консервативна, не бойтесь просить большего.

— Искать инвесторов на глобальном рынке: российские компании, основанные женщинами, позитивно воспринимаются инвесторами из разных стран.

— Помните, наличие женщины в команде основателей стартапа повышает его жизнеспособность: это дает вам сильный аргумент стать сооснователем, даже если деньги у инвесторов просит ваш партнер-мужчина.

Для инвесторов тоже найдется несколько советов:

Прислушивайтесь к женщинам-предпринимателям: это сделает риски ниже, а потенциал доходности выше.

Даже если женщин нет в составе основателей, включайте их в правление новых компаний как своих представителей — они могут быть вашим «голосом разума» в команде.

Что касается стартапов — ищите женщину! Это поможет прожить дольше и заработать больше.

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