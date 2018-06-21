«Роман с болельщиком ЧМ, как трапеза в кафе»

«Когда в Советском Союзе проходил первый международный фестиваль молодежи (1957 год), после этого родилось немало детей от смешанных браков. Потому что это было грандиозное событие, наполненное самыми радостными эмоциями, позитивом и драйвом, ожиданиями и надеждами, эмоциональным возбуждением, приподнятым настроением. На этой почве часто возникают вспышки эмоциональных отношений, когда можно принять влюбленность за любовь. Это немножко напоминает курортный роман: человек выходит из привычной рутины, монотонного труда, находится в новой для себя обстановке, отдыхает и очень часто на фоне такого эмоционального подъема возникает интерес к другому человеку.

Вообще ЧМ — это радостное событие, которое позитивно повлияло на эмоциональный фон города. Сейчас я отмечаю в сети (Интернет) волнение и эмоции людей. Люди, которые так жаждали любви (имели серьезные ожидания) особенно пришли в радостное расположение духа: с удовольствием фотографируются с иностранцами, общаются.

Но после курортных романов часто остается осадок: человек возвращается в обыденную жизнь, где нами управляют законы общества и социума, материальные проблемы. И часто наступают горькие переживания: подъем сменяется некоторой разочарованностью, может наступить „послепраздничная депрессия“.

Поэтому все-таки здесь надо как с алкоголем: знать, сколько выпить. Если вы его употребляете, не надо напиваться до утраты здравого смысла. Все зависит от чувства меры, может быть, от умения свои фантазии отличать от реальности. Потому что приехавший сюда человек, например из Египта, может быть красивым, энергичным, замечательным. Но нужно помнить, что он сюда приехал на несколько дней на отдых, накопил денег на эту поездку, он находится в своеобразном состоянии: особенно весел, эмоционален. А у себя дома он, как и мы, работает, озабочен, например, чем платить за дом или квартиру.

Это прекрасно, что есть такая возможность знакомиться, общаться. Но надо учитывать, что мы люди из разных социумов, с разной культурой, с разными менталитетом. Буквально за один, два, три дня чувство, конечно, может вспыхнуть: никто не против любви с первого взгляда. Но надо помнить, что по-французски „любовь с первого взгляда“ переводится, как „солнечный удар“: то есть человек становится немножко ненормальным. А потом наступает быт, суровые будни и от чувства остается только горькое похмелье. Поэтому познакомиться можно, общаться можно, но строить какие-то серьезные планы на будущее за 2-3 дня пока не надо. Надо узнать человека, как-то перевести эти отношения в обыденную жизнь и только тогда можно уже на что-то рассчитывать. Поддаваться эмоциям праздника и смешивать праздник со своими чувствами — это чревато последствиями.

Счастливых союзов много. Я знаю, что такое бывает: люди уезжают за рубеж, например, знакомятся. Не все курортные романы кончаются плохо. Но они требуют от нас здравомыслия.

Не надо розовых очков и тогда все будет в порядке. Но запрещать чувствовать, знакомиться тоже не надо. Во всем должно быть чувство меры. Любовь с первого взгляда возможна, но нужно всегда думать о последствиях. Мы всегда должны думать, сколько это стоит. В кафе, например, мы смотрим цену блюд, когда приносят меню, так же себя надо вести и здесь: осознавать сколько это стоит и готовы ли мы за это заплатить».

Фото: Екатерина Кириченко.