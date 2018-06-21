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Заканчивается прием заявок на участие в «Параде невест»
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Заканчивается прием заявок на участие в «Параде невест» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В рамках празднования Дня города Мценска 20 июля на площади перед домом культуры состоится «Парад невест». Прием заявок завершится 25 июня.
Участницей «Парада невест» может стать любая девушка или женщина, независимо от своего семейного положения: настоящая невеста; уже состоявшаяся; пока не собирающаяся замуж.
Обязательные требования: возраст 18 лет и старше; готовность работать в команде; обязательное участие в организационных встречах и мероприятиях в рамках подготовки. Главное — дресс-код. К участию в параде приглашают участниц в разнообразных свадебных платьях, в том числе и в аутентичной национальной свадебной одежде и с небольшим букетом цветов.
Заявку следует отправить в МБУ « Мценский Дворец культуры». Подробнее по телефону 89536118950, по почте mbumdk@mail.ru, в группе «Телеканал Мценск».
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