«Молочка» — это жизнь. В составе молока — эталонный кальций

В России здоровье и хорошая физическая форма являются второй по важности ценностью (первый — защита своей семьи). Качество продуктов питания во многом определяет здоровье и продолжительность жизни людей.

Сколько пьём молока?

Установлено, что без молочного белка невозможно нормальное физическое и интеллектуальное развитие человека, что подтверждают мировые тренды. Первое место в мире по потреблению молока занимают мировые лидеры, Япония и Германия, — 472 кг в год на душу. Даже азиатские страны, которые традиционно предпочитали соевые продукты, ускоренными темпами наращивают молочное скотоводство. В Китае принята целая программа, призванная повысить употребление молока. Там провели эксперимент: школьникам бесплатно выдавали по два стакана молока в день. В конце года получили результат — плюс два дополнительных сантиметра в росте у ребёнка.

С точки зрения здоровья самые ценные элементы в составе молока — это кальций и белок. Кальций необходим для правильного протекания процессов жизнедеятельности организма. Важнейший из них — нервная проводимость. Поэтому при дефиците кальция человек может стать заторможенными. Кальций входит в кроветворную и, конечно, в костную систему, где его дефицит порождает такую тяжелую болезнь как остеопороз. Если девочка не получила норму кальция до пубертата, при достижении возраста постменопаузы она будет в два раза чаще получать переломы костей. Плохие ногти и волосы — также результат недостатка этого элемента в организме.

В молоке содержатся кальций и белок в такой форме, которая лучше всего подходит для усвоения человеком. Она называется эталонной. Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, человеку нужно съедать по три молочных продуктов в день. Это 250 мл молока или молочных продуктов в пересчете на содержание молока.

По рекомендации ВОЗ взрослому человеку требуется 340 кг молока в год. С учетом того, что на изготовление килограмма сыра требуется в 20 кг молока, а килограмма творога — 6 килограмм. Это позволит восполнить кальций, который необходим для здоровья.

Сейчас примерно половина россиян стремятся употреблять продукты, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни, а 65% включают в свой рацион «молочку».

«В стране существует удивительный парадокс. Россияне хотят молока. Это традиционная еда, приверженность к которой заложена на генетическом уровне. Президент страны говорит о том, что это является государственной задачей, приоритетным направлением развития. Который год мы особое внимание уделяем развитию сельского хозяйства, чтобы сохранить не только продовольственную безопасность, но и рынок в принципе, — говорит директор по корпоративным отношениям в регионе Восток компании Danone Россия Юлия Лёгкая, — При этом рынок готовой молочной продукции падает. За год 2017 год он показал падение на 4% — при росте населения. Стране потребовалось 15 лет, чтобы восстановить поголовье скота, уничтоженное в 90-е годы. Если сейчас не развивать рынок молочной продукции, то мы можем вернуться к тому времени».

Когда-то Россия потребляла молочных продуктов больше всех в мире — 387 кг на душу населения. В 90-е годы открылись границы, традиционный образ питания ушел в прошлое. Молоко было частично замещено другими продуктами, многие из которых признаны нездоровыми, например газированные напитки и др. В 2017 году в России употребляют 240 кг молока на человека.

«В постперестроечное время изменилась культура питания, отношение к молочным продуктам. Теперь первостепенная задача — рассказать людям, насколько важно употреблять достаточно молока, приучать к полезным продуктам. Все предприятия пищевой промышленности готовы к увеличению объемов производства. Сейчас мощности используются на половину и даже меньше», — отмечает начальник отдела переработки в министерстве сельского хозяйства Красноярского края Екатерина Рябухина.

Качество и количество

Высокое качество молочной продукции гарантируется законодательством России. Производитель в своей работе опирается на своеобразную пирамиду, в основании которой лежит международное законодательство, которое действует во всем мире. Обязателен к исполнению также национальный свод законов. Кроме того, существуют также внутренние стандарты организации, которые могут выдвигать более строгие требования.

Таким образом, качество продуктов регулируется международными законами и техническим регламентом Таможенного союза. Только на этом основании можно сделать вывод о том, насколько продукт качественный и имеются ли признаки фальсификата.

Важный момент — кто имеет право проверять качество продукции? В России это только Роспотребнадзор . Это уполномоченный орган государственного контроля и надзора, сотрудники которого обладают необходимыми знаниями и облечены правом исполнять законодательные акты и защищают права граждан по пищевой безопасности. Лишь они могут забирать пробы из торговой сети, действуя по строго прописанным правилам. Так, пробы отбирают несколько человек, они должны опечатываться и соблюдать всю холодовую цепочку до лаборатории, выдерживая определенное время.

По данным Роспотребнадзора, в стране всего около 4% фальсифицированной продукции. В Красноярском крае с 1 января по 17 июня было выявлено 12 случаев фальсификата, это главным образом мелкие ИП, так как крупные компании обычно не опускаются до фальсификата. Однако нередко манипуляция понятием «фальсификат» используется некоторыми людьми для достижения определенных целей, что не имеет отношения к законодательству.

«Нужно прекратить «кошмарить» продукт. В конечном итоге, когда мы безответственно говорим о фальсификации продуктов, то формируем общественное мнение и снижаем потребление молока», — считает профессор Красноярского государственного аграрного университета Николай Табаков.

На многих предприятиях установлены собственные, более высокие, требования к качеству сырого молока. Отношения с поставщиками выстаиваются годами, развивается долгосрочное сотрудничество. Наша служба по ветеринарному контролю, ветеринарные врачи в каждом хозяйстве отслеживают качество и безопасность сырого молока. Готовую продукцию также тщательно проверяют на перерабатывающих предприятиях. Кроме того, в 2017 году в Красноярском крае принят закон о государственной поддержке и продвижении качественных и безопасных пищевых продуктов.