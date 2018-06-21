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Эксклюзивный мастер-класс по вязанию в Академии Бурда в Москве
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Эксклюзивный мастер-класс по вязанию в Академии Бурда в Москве 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вяжем легко и просто самую модную летнюю сумочку-авоську и сразу наслаждаемся готовым результатом!
Во время мастер-класса участники свяжут сумочку и освоят все технологические приемы, необходимые для ее выполнения.
Этот мастер-класс ориентирован на тех, кто уверенно владеет крючком на начальном уровне (умение вязать ВП, СБН, СН), либо умеет вязать несложные изделия.
На занятии вы научитесь:
вязать изделия по кругу без швов читать и вязать по схеме, редактировать описание в зависимости от желаемого размера изделия выполнять красивое оформление готовой сумочки — изготовление ручек, чехла.
Все материалы уже включены: пряжа от Троицкой фабрики, крючок, конспект с подробным описанием и схемой вязания.
Длительность 3 часа.
Мастер-класс состоится 28 июня, в 18.00 в Академии Burda в Москве.
Специальное летнее предложение за МК с готовой сумочкой — 1500 р.
Оплатить мастер-класс
Адрес проведения: Москва, Проспект Мира д. 101 стр. 2  м. Алексеевская
☎ Запись по телефонам 8 (963) 655-61-04 и 8 (495) 787−94−45  Спешите записаться, количество мест ограничено!
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