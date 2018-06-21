Любовь во время ЧМ: романтические истории мундиаля

Студентка Анастасия пошла в бар с подругами смотреть матч Россия — Египет. После победы девушки отправились на Никольскую, где присоединились к толпе иностранцев и исполняли русские народные танцы под песни западных исполнителей. Фанат Сэл из Майями заметил, что на щеке у Насти смазался российский триколор, и подошел, чтобы его поправить.

«Американец долго рисовал российский флаг! Потом мы решили показать ребятам центр и Москву, объяснили им, что учимся в МГУ , спросили, знают ли они, что это такое. Они сказали: «Нет». Нам стало очень обидно, поэтому мы решили показать, как выглядит наш факультет журналистики, у которого установлен памятник Ломоносову. Объяснили, кто такой Ломоносов. Мой иностранец — кандидат медицинских наук, поэтому он оценил наши старания по поводу истории наук в России. В какой-то момент мы начали обсуждать какие-то внешнеполитические вопросы — про Крым, про Сирию. Что было удивительно, он очень внимательно меня слушал. Утром он выставил фотографию в Instagram, где написал, что он абсолютно влюблен в Россию, ну и, надеюсь, в меня. Он уже вернулся в Америку, пишет мне: «Очень жаль, что мы не познакомились раньше». Фото: depositphotos.com Перед чемпионатом многие россиянки намеренно намеренно вступали в группы иностранных фанатов, знакомились с ними и договаривались о встречах в Саранске, Самаре и Екатеринбурге. Москвичка Дарья ничего заранее не планировала, просто хотела жить на Манхеттене, как героиня известной песни. Она работает в международной компании, у нее было много возможностей познакомиться с иностранцами, но, видимо, судьба дожидалась мундиаля.

«В одном из заведений Москвы я с подругами познакомилась с компанией американцев. У меня давно такого не было, когда ты понимаешь, что, может быть, это действительно любовь с первого взгляда. В общем, молодой человек в три часа ночи даже вставал мне на колено и говорил: «Do you wanna marry me?» Такая вот история, которая сейчас имеет продолжение. Я поеду в Петербург встречаться с ним снова, на свидание. Он мне пишет каждый день, и мне кажется, что это такая романтика». Фото: Pilar Olivares/ Reuters

С момента старта чемпионата в этом году трафик мобильного сервиса знакомств Tinder в России вырос в 11 раз! Не так давно приложением пользовалась москвичка Анна.

— У меня было знакомство через Tinder с молодым человеком из Италии. Он по факту приехал на чемпионат, и когда мы встретились, поговорили, в итоге получилось, что это очень приятный молодой человек… Он закончил MBA и бизнес-школу в 20 с чем-то лет, вот сейчас он финансовый менеджер в одной из итальянских энергетических компаний популярных. Он, можно сказать, влюбился, настроен на серьезные отношения…

— Это взаимно?

— Да, взаимно. Было бы очень красиво, если бы была какая-нибудь история любви, которую можно будет рассказывать детям. «Вот, познакомились на чемпионате мира в России, в Москве».

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Гид Надежда поделилась сердечными переживаниями. Девушке понравился один из экскурсантов, аргентинец. Молодой человек оказался врачом и эрудитом. Он задавал вопросы к месту, неожиданно хорошо знал историю России, чем окончательно её пленил.

Но все закончилось, и красавец-доктор на следующий день скрылся в карнавальной суете. Надежда тоскует и уже ни на что не надеется. «Мне редко кто нравится сразу, но это был как раз случай любви с первого взгляда. Я теперь понимаю тех девушек, которые забеременели после Олимпиады-80 и Фестиваля молодежи и студентов», — написала она в редакцию.

Фото: depositphotos.com