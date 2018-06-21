«Ничего нельзя решить тут и сейчас»: Жанна Бадоева нашла минусы жизни в Италии

42-летняя телезвезда Жанна Бадоева уже несколько лет проживает в Италии вместе с мужем Василием Мельничиным и двумя детьми от прошлых браков. Она не скрывает радости от жизни в солнечной стране, но ее часто просят рассказать о минусах «заграницы». Знаменитость не стала делать из этого секрета.

Телеведущая Жанна Бадоева довольно часто информирует подписчиков о своей жизни, в частности об адаптации к жизни в другой стране. Но на этот раз она решила рассказать о минусах, которые она заметила: «Часто меня спрашиваете, что мне не нравится в Италии, живя там! Так вот, тот ритм, в котором они живут (и жили всегда) для нас, привыкших работать на износ и всегда (по выходным, праздникам, по ночам), это просто нонсенс! И мне казалось, когда я туда приехала, что я просто сойду с ума, потому что ничего нельзя решить тут и сейчас. Нужно ждать, звонить, приезжать, говорить и опять ждать… на простой вопрос нужно всегда дать время, чтоб получить ответ».

По словам Бадоевой, через несколько лет она привыкла к размеренному образу жизни. Жанна отмечает, что теперь, когда ей что-то нужно, она «не делает панику» и не торопится. Она занимается разными деловыми вопросами в период с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00, а остальное время она посвящает развлечениям, семье, друзьям или себе самой.

Селебрити указывает, что сразу замечает разницу в ритме жизни, отношении к себе, работе и семье по родственникам и знакомым, которые приезжают в гости. При этом она не говорит, что какой-то из образов жизни лучше или хуже, просто они совершенно разные. Пользователи обсуждают слова Бадоевой: «Посмотрела интервью… Жанна, вы вдохновляете… Спасибо!» «Благодарю вас за этот взгляд изнутри на другой образ жизни. У меня как-то так и получается жить. Если спешу, все (по работе и вообще в жизни) выходит плохо. Если я действую плавно, испытываю ощущение дисгармонии с окружающим быстрым миром». «Очень хорошая привычка у них! Все время стараюсь себя перестроить, но никак не получается».

«А я бы так пожила, голова уже кругом от этих гонок! Все познается в сравнении». «Мы не умеем наслаждаться жизнью!» «Да! В Италии такой воздух! Нет энергетического напряжения! Все идет своим чередом! Я хочу жить в Италии!» «Правда не представляю, как можно жить и никуда не торопиться, интересно. Мечтаю побывать в этой стране».

Жанне Бадоевой поначалу было сложно привыкнуть и к вкусовым пристрастиям итальянцев. К примеру, в этой стране на завтрак детям дают сладкое, тогда как она привыкла по утрам кормить их кашей.

Публикация от Zhanna Badoeva — Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 19 Июн 2018 в 9:09 PDT