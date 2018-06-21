Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой

Актер поделился новыми снимками крошечной Этель.

Не так давно общественность удивила замечательная новость: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали родителями: на свет появилась их маленькая дочка. А на днях звездное семейство вышло в свет, причем в полном составе: счастливые родители взяли с собой кроху на закрытие 25-го театрального сезона «Виторган-клуба».

Фотографиями с мероприятия Эммануил Виторган поделился в личном блоге.

По традиции на теплоходе по Москва-реке. Ждем гостей, а пока фотосессия…

— подписал знаменитый отец один из снимков.

Фото: Instagram

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