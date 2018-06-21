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Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой
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Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актер поделился новыми снимками крошечной Этель.
Не так давно общественность удивила замечательная новость: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали родителями: на свет появилась их маленькая дочка. А на днях звездное семейство вышло в свет, причем в полном составе: счастливые родители взяли с собой кроху на закрытие 25-го театрального сезона «Виторган-клуба».
Фотографиями с мероприятия Эммануил Виторган поделился в личном блоге.
По традиции на теплоходе по Москва-реке. Ждем гостей, а пока фотосессия…
— подписал знаменитый отец один из снимков.
Фото: Instagram
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