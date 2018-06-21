Ещё
Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американского музыканта Уилла Фрэнсиса, более известного как Уилльям Контрол, обвинили в создании секс-секты. Об этом пишет Daily Beast.
По словам нескольких женщин, бывший фронтмен эмо-группы Aiden издевался над ними, «клеймил» их татуировками с его инициалами, а также заставлял своих сексуальных партнеров, которых называл «рабами», подписывать различные договоры собственной кровью.
«Мое тело принадлежит Ему, Он может пользоваться им, как пожелает, и я никогда не буду возражать против каких-либо действий, которые Он решит совершить со мной или захочет, чтобы я совершила с Ним. Нет никаких ограничений по количеству боли, которую я готова терпеть ради своего Хозяина», — говорится в одном из таких контрактов.
По словам одной из женщин, музыкант требовал, чтобы она изменила внешность и похудела, в результате чего у нее развилось пищевое расстройство. «Были определенные правила, и он снимал меня на камеру во время унизительных сексуальных сцен», — поделилась она.
Одна из девушек заявила, что на момент, когда Контрол заманивал ее в свою секту, ей было 14 лет. Однако она добавила, что, насколько ей известно, музыкант не вступал в сексуальную связь с несовершеннолетними.
В полиции отказались комментировать информацию, отметив только, что дело было заведено. Как стало известно изданию, прокуратура не стала предъявлять артисту обвинения.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова побывала в бане с мексиканцами25
Женские недостатки, от которых мужчины без ума14
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать77
6 типов женщин, которых ненавидят мужчины2
«Я ей нужен был только ради денег»38
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение